Известный уличный художник Бэнкси пожертвовал несколько картин благотворительному аукциону, сообщает издание Independent.

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Речь идет о серии из трех живописных полотен на тему европейского миграционного кризиса. Триптих "Вид на Средиземное море 2017" изображает спасательные жилеты и круги на фоне морских пейзажей. Полотна выдержаны в стилистике XIX века и отсылают к классическим маринистическим пейзажам.

Предположительная стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов – работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Аукцион Sothby's должен состояться 28 июля. Вырученные средства перечислят на счет медицинского центра "Вифлеемское арабское реабилитационное общество" (BASR).

Последние годы работы хранились в арт-отеле Walled Off Hotel, открытом художником в 2017 году. Отель на 10 номеров расположен напротив Израильского разделительного барьера – стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.