Без жирных и уродливых: в Британии отредактировали детские сказки Роальда Даля. Против даже премьер-министр

В Великобритании идет большая дискуссия о границах между политкорректностью, уместностью и цензурой. Она началась после того, как при переиздании сказок одного из главных детских писателей Великобритании Роальда Даля издательство решило отредактировать их, убрав потенциально оскорбительные для героев характеристики. Большинство писателей и даже премьер-министр Риши Сунак против правок.

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Кто такой Роальд Даль?

Роальд Даль - британский писатель, автор как детских книг, так и произведений для взрослых. Они были написаны с 1930-х по 1980-е годы. В Великобритании он считается классиком и входит во все рейтинги главных писателей ХХ века. Он здесь общепризнанный сказочник номер один.

На русский язык переведены все основные произведения Даля: "Матильда", "Чарли и шоколадная фабрика", "Большой добрый великан". Однако в России он не стал так популярен, как в странах Европы и США. Тем не менее многие, даже не слышав его фамилии, знают героев его книг.

Роальд Даль еще в 1940-е принес в литературу гремлинов - мифических существ, которые умеют незаметно выводить технику из строя (термин "гремлины" появился среди английских авиатехников в 1930-е, а Даль был летчиком во время Второй мировой войны). Фильмы про гремлинов снимал, например, Стивен Спилберг.

Очень популярен был фильм 2005 года "Чарли и шоколадная фабрика". Его режиссером был Тим Бертон, в нем снялись Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер.

Роальда Даля много экраинзировали. "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года стал одним из самых успешных фильмов по его сказке





Foto: Vida Press

Даль был автором сценария одного из фильмов про Джеймса Бонда - "Живешь только дважды". По его рассказу "Пари" Квентин Тарантино снял заключительную часть культового фильма "Четыре комнаты".

В 2021 году права на экранизацию произведений Даля купил Netflix.

Книги Даля лишены присущей детской литературе сентиментальности, в них есть довольно жесткий и черный юмор. Он любил гротеск и неожиданные повороты сюжетов.

Что произошло с его книгами сейчас?

Произведения Роальда Даля регулярно переиздаются, это произошло и в начале 2023 года. Но в этот раз компания Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на книги, и издательство Puffin Books решили внести в произведения более ста правок с формулировкой: "Чтобы они больше подходили для современной аудитории".

Де-факто из книг убрали слова и формулировки, которые с позиций сегодняшнего дня могут выглядеть неуместными или даже оскорбительными.

Например, герой "Чарли и шоколадной фабрики" Августин Глуп из "жирного" превратился в "огромного". Газета Telegraph пишет, что все определения "толстый" и "жирный" полностью исчезли из последней редакции книг Даля.

Миссис Твит из книги "Твиты" была "ужасной и уродливой", а теперь осталась просто "ужасной".

"Чудной (weird) африканский язык" в этой же книге стал просто африканским языком.

Определения "сумасшедший" или "безумный" по отношению к героям убраны из всех книг Даля. Также герои больше не описываются определениями "черный" или "белый, как статуя".

В Roald Dahl Story Company пояснили, что работали с общественной организацией Inclusive Minds. Она создана больше десяти лет назад и занимается тем, чтобы переиздания детских книг соответствовали времени своего нового появления на прилавках.

"При публикации новых тиражей книг, написанных много лет назад, нет ничего необычного в пересмотре используемого языка наряду с обновлением других деталей, включая обложку книги и макет страницы", - настаивают в Roald Dahl Story Company.

Так стоило ли это делать?

Дискуссия об этом продолжается все последние дни, в ней поучаствовал даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Его представитель заявил, что художественные произведения следует сохранять, а не ретушировать. И бережно относиться к литературному наследию, а не "разбалтывать" его (в оригинале спикер премьер-министра использовал придуманное Далем и непереводимое слово gobblefunk).

Писатель Салман Рушди написал в "Твиттере", что тем, кто принял решение отредактировать книги Роальда Даля, должно быть стыдно.

Знавший Роальда Даля журналист и писатель Саймон Хеффер в колонке для Telegraph написал, что Даль, узнай он об этом решении, перевернулся бы в гробу.

Фантаст Филип Пулман сказал, что если книги Даля начинают нас оскорблять, нужно просто прекратить издавать их, но не подвергать цензуре.

Но и сторонники правок тоже есть. "Я думаю, что эта работа была проведена очень деликатно, - говорит поэтесса Дебьяни Чаттерджи. - Они сделали "жирного" персонажа "огромным" - и от этого он стал еще смешнее".

Издательство Puffin Books и Roald Dahl Story Company не намерены отказываться от своего решения о правках.

При этом французский издатель книг Даля компания Gallimard не намерена вносить в книги никакие изменения. "Это даже не обсуждалось", - сказала его представитель агентству France Presse.