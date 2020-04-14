Десятки сотрудников Большого театра отстранили от организации концерта "Мы вместе" из-за выявленного у них COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.

"Действительно, хотя никаких внешних признаков - ни кашля, ни высокой температуры - ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине", - сказал представитель театра.

Собеседник уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек. Они сдали тест за несколько дней до мероприятия.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников. Их отстранили от работы и направили на карантин. Повторное тестирование пройдет во вторник или среду.

Концерт "Мы вместе" транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 1" в субботу, 11 апреля. На сцене Большого театра перед абсолютно пустым зрительным залом выступили актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие деятели искусства. Они выразили благодарность российским врачам, волонтерам и всем, кто должен выходить на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась.

13 апреля певец Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннюю пневмонию, сообщил, что его тест на COVID-19 также оказался положительным.

Добавим, что в среде артистов не все оказались готовы соблюдать карантин. Например, критике был подвергнут 78-летний певец Лев Лещенко. 11 марта он вернулся в РФ из гастролей по Северной Америки. Сразу после этого артист посетил ряд мероприятий, а затем был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Там при первом тестировании Лещенко поставили диагноз COVID-19. Правда, повторные анализы дали отрицательный результат. Аналогичные результаты тестов наблюдаются и у супруги певца.

Коллеги по цеху обвинили Льва Лещенко в преступной халатности. Перед госпитализацией он успел сходить на торжество по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. На том же торжестве присутствовали Николай Басков, Олег Газманов с женой, Владимир Винокур с женой, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш Кудайберген и другие звезды.

Кроме того, перед госпитализацией Лещенко 17 марта сходил на съемки телешоу Андрея Малахова. Тем самым артист нарушил предписание находиться на карантине, выданное ему 16 марта.

Сам Лещенко потом пояснил, что сознательно нарушил карантин, поскольку передача была посвящена памяти коллеги - Валентины Толкуновой. Певец также отметил, что телеведущий Андрей Малахов не принуждал исполнителя нарушить карантин. По словам Народного артиста России, участвовать в передаче его уговорило руководство канала. Конкретную персону Лещенко называть не стал.

Впрочем, из пояснений артиста следует, что Малахов тоже легкомысленно отнесся к карантинному предписанию. Уже после съемок певец, по его словам, сказал телеведущему: "Андрюша, мы нарушили режим самоизоляции, особенно я".

"Лев Валерьянович, не отчаивайтесь, будем болеть вместе", - с "самоотречением" ответил Андрей Малахов. Его слова приводит "Российская газета".