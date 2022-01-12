Черная Золушка и принц-гомосексуал: как старые сказки на новый лад вошли в моду

Мифологические и сказочные сюжеты в последние годы не покидают списки бестселлеров и приносят миллионы в кинокассы. Чем обусловлен такой спрос на волшебство?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сын рано умершего сапожника и неграмотной прачки Ганс Христиан Андерсен прославился своими историями на весь мир. Его произведения знает каждый: от "Гадкого утенка" и "Нового платья короля" до "Снежной королевы". Кстати, "Холодное сердце" - анимационная версия этой сказки, выпущенная в двух частях корпорацией Walt Disney, стала всемирным коммерческим хитом.

В 2021 году неприметный одноэтажный желтый дом, в котором знаменитый сказочник провел детство, претерпел фундаментальные изменения. Дом-музей Ганса Христиана Андерсена в Оденсе был перестроен японским архитектором Кенго Кума и открыл двери в целый сказочный мир. Было создано новое просторное здание и высажен сад, а в выставочных залах, расположенных и над, и под землей, посетителей ждут любимые с детства истории.

Foto: Laerke Beck Johansen

"Мы почувствовали, что гости хотят чего-то большего", - признается сотрудник музея Лоне Вайдеман. "Люди мечтают попасть в сказки Андерсена, потому что знают их. Его воображение и вдохновение так нужны в повседневной жизни".

Фэнтези переживает бум

Сегодня сказки и фэнтези особенно популярны, наблюдается настоящий бум. За последние годы появилось бесчисленное количество фильмов, видеоигр и романов, в которых пересказываются произведения европейских писателей XIX века. В диснеевском фильме "Малефисента" злая фея из сказки братьев Гримм "Спящая красавица" стала героиней, которую сыграла голливудская звезда Анджелина Джоли. В американском бестселлере "Шесть багровых журавлей" японо-американская писательница Элизабет Лим соединила сказку Андерсена "Дикие лебеди" с мотивами восточноазиатских легенд. В Германии переложения известных сказок также регулярно в списках бестселлеров, как, например, романы американской писательницы Кристины Генри.

Foto: Kadrs no filmas

Однако бум - неверное определение, утверждает в разговоре с DW немецкий автор, издатель и эксперт по сказкам Кристиан Хандель. Ведь "сказки никуда не исчезают". Привычные нам европейские сюжеты, такие как "Белоснежка" братьев Гримм, "Золушка" Шарля Перро или "Принцесса на горошине" Андерсена основаны на старинных источниках, и большинство из них существовали в письменном виде, объясняет он. История о том, что братья Гримм собирали и записывали старые немецкие фольклорные предания, которые передавались из уст в уста, - всего лишь миф.

Миф о "народной" сказке

"Братья Гримм представляли свои сказки не тем, чем они были на самом деле", - говорит эксперт. Они опирались не только на письменные, но и на иностранные источники. Например, сказка "Кот в сапогах", по словам Ханделя, практически один к одному переведена с французского. Ведь город Кассель, где жили и работали братья Гримм, находился в то время под французской оккупацией.

Foto: Kadrs no filmas

Андерсен, будучи автором литературных сказок, не утверждал, что его сюжеты основаны на фольклоре, и использовал старинные материалы из разных источников, адаптируя их к ценностям своего времени. "Герой или героиня - это богобоязненный хороший человек, который в конце получает вознаграждение", - описывает Хандель концепцию, под которую в XIX веке братья Гримм и Ганс Христиан Андерсен переформатировали старые сюжеты.

"Шутка в том, что и древние предания изначально вовсе не были христианскими сказками, а также были когда-то переработаны". Хандель считает, что большинство современных читателей не знают об этом разнообразии: "Когда сегодня мы читаем "Белоснежку", то думаем, что знаем сюжет. Многие даже не догадываются, что в мире существует множество версий этой сказки".

Foto: PantherMedia/Scanpix

Мир сказок XXI века

Рост интереса к волшебным историям объясняется разнообразием, которое делает современные сказки культурным явлением, вызывающим споры, объясняет немецкий эксперт. "Писатели, переосмысливающие сказки в наши дни, делают по сути то же, что Андерсен и Гриммы: они адаптируют материал к современным ценностям". Главное здесь - уйти от иллюзии о национальной народной сказке и вместо этого сосредоточиться на межкультурном аспекте сюжетов", - отмечает Кристиан Хандель.

Во многих современных адаптациях сказок, продолжает он, на первый план выходят персонажи, которые не являются мужчинами или белыми. Это сильные женщины, такие как Эльза из "Ледяного сердца", чернокожий подросток-лесбиянка в романе Калинн Байрон "Золушка мертва" или принц-гомосексуал из собственного романа Ханделя "Роуэн и Эш".

Foto: Publicitātes attēli

У этого явления есть и противники, особенно в соцсетях. Когда корпорация Walt Disney объявила о том, что хочет пригласить афроамериканскую актрису Холли Бейли на роль Ариэль для съемок ремейка, то в Twitter поднялся шквал негатива со стороны людей, не согласных с тем, что Русалочка может быть с темным цветом кожи.

Сказки дают надежду

Очарование сказок, объясняет эксперт, обусловлено тем, что они нам хорошо знакомы. Поэтому любые изменения в них вызывают отрицание как защитную реакцию. Но именно адаптация к современным реалиям и есть необходимое условие жизни сказки. Так что если они и вызывают споры, то лишь потому, что отражают трансформацию общественных ценностей. Возможно, в этом и кроется причина нынешнего роста интереса к сказкам: новые ценности требуют новых историй.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Способность меняться - одно из условий для жизнеспособности сказок, считает Кристиан Хандель. Но есть еще две причины: "Сказки показывают, что вы сами можете что-то изменить в своей судьбе. Почти всегда героиня или герой должны совершить для этого какие-то действия". "Думаю, что сказки живут потому, что в большинстве случаев дарят надежду. В них есть место чуду и надежда на лучшее будущее", - добавляет он.