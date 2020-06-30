Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

Cirque du Soleil подал заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства в связи с пандемией коронавируса. Компанию также поддержат инвесторы, которые, согласно заключенному соглашению, вложат около $300 млн в реструктуризацию и перезапуск деятельности организации, а также возьмут на себя некоторые долговые обязательства.

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В пояснении на официальном сайте организации отмечается, что компания не считает себя банкротом и идет на этот шаг ради защиты от банкротства. Обращение рассмотрит Высший суд Квебека. В случае удовлетворительного решения, Cirque du Soleil попробует добиться его немедленного признания в США в соответствии с главой 15 американского закона о банкротстве.

По сведениям издания The Hollywood Reporter, компания сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. В марте она была вынуждена остановить работу над 44 постановками и уволить более 4,5 тыс. человек — около 95% всего штата. Полные условия новой сделки не были полностью раскрыты, однако известно, что будет создан фонд в размере $20 млн для поддержки 3,5 тыс. уволенных сотрудников.

Известно, что кредиторы Cirque du Soleil получат необеспеченный возвратный долг в размере $50 млн в дополнение к 45-процентной доле в реструктуризированной компании.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководству пришлось действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", — заявил президент и главный исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр в своем обращении.

В ноябре прошлого года стало известно, что основатель компании Ги Лалиберте был арестован по обвинению в культивировании марихуаны на своем частном острове Нукутепипи в южной части Тихого океана. Согласно сведениям портала France 24, 60-летний предприниматель был задержан на выходе из своего самолета во Французской Полинезии. Затем его допросили о продаже наркотиков на Таити. Сообщалось, что жандармерия обнаружила содержащие запрещенные вещества растения внутри контейнера, который запирался на ключ.

Одной из версий следствия было то, что бизнесмен намеревался реализовать партию марихуаны через своего сотрудника, в телефоне которого были найдены фотографии острова Лалиберте с растущим на нем растением.

В то же время не было доказано, что марихуана выращивалась для последующей торговли. Адвокат Лалиберте Ми Пириу сообщил, что миллиардер не опровергает свою причастность к обороту наркотиков. Принадлежащая ему компания Lune Rouge выступала с заявлением, в котором утверждалось, что он использовал марихуану исключительно в медицинских целях и для "личного потребления".