Cкандал вокруг Нетребко: продолжение следует?

Страсти по Нетребко в Германии продолжаются. Вместо отказавшихся выступать с ней на одной сцене украинских музыкантов висбаденский фестиваль пригласил Pussy Riot. Однако панк-коллектив приехать отказался. Что дальше?

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В Государственном театре Висбадена, столицы федеральной земли Гессен, в понедельник атмосфера была довольно напряженная, однако в итоге все обошлось словесной перепалкой между худруком и отдельными журналистами.

Выступая на пресс-конференции по случаю объявления программы Международного майского фестиваля - 2023 обер-бургомистр города подчеркнул, что "культура не может существовать вне политики, но и политика имеет право высказывать свое мнение об искусстве". Политика высказала свою солидарность с Украиной и выступила против приезда оперной дивы Анны Нетребко на фестиваль. Культура в лице театра Висбадена ни под давлением земельного правительства, ни по просьбе мэра города свое решение не изменила. "Анна Нетребко подписала контракт, и она будет исполнять партию Абигайль в "Набукко", - заявил художественный руководитель Гессенского государственного театра Висбадена и Майского фестиваля Уве Эрик Лауфенберг.

Именно это окончательное решение и спровоцировало эмоциональную и громкую реакцию журналистов. Не опасается ли худрук протестов из-за выступления Анны Нетребко? В интервью DW Лауфенберг отметил, что ни в Кельне, ни во Франкфурте-на-Майне, где она уже выступала, большого протеста он не увидел, хотя символические протестные акции и были, а если у кого-то и будет желание выйти с протестом в Висбадене, то "пусть, у нас свободная страна". А что было бы, если бы госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот попросила фестиваль отказаться от Нетребко? На этот вопрос DW худрук подчеркнул, что она этого уже не сделала, и это - "вопрос локальной политики". Напомним, немецкий госминистр, несмотря на вторжение России в Украину, призвала сохранять открытость в отношении российской культуры.

История получила продолжение

Казалось, в истории с участием Анны Нетребко можно было бы поставить точку, однако она получила продолжение. В данный момент речь идет о том, кем заменить отказавшихся приезжать в Висбаден украинских музыкантов и драматических артистов.

Вместо хора Национальной оперы Украины и Национального симфонического оркестра на фестиваль пригласили панк-группу Pussy Riot - с рок-концертом по книге Марии Алехиной "Дни восстания". Однако в понедельник вечером выяснилось, что коллектив отказывается от участия - из солидарности с украинцами. Мария Алехина заявила "Медузе", что об участии в фестивале Нетребко им никто не говорил: "В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев".

Ранее о том, что ему ничего не было известно об участии Анны Нетребко, в интервью DW рассказал и украинский дирижер Николай Дядюра. В интервью DW Уве Эрик Лауфенберг заявил, что "это однозначно не соответствует действительности". Так или иначе, а фестивалю не хватает двух пунктов программы - вместо "Реквиема" в исполнении музыкантов из Киева и вместо "Калигулы" в постановке Харьковского государственного академического украинского драматического театра им. Тараса Шевченко.

Международный майский фестиваль в Висбадене посвящен в этом сезоне - с 30 апреля по 31 мая - теме свободе слова и политзаключенным по всему миру. На вопрос одного из журналистов на пресс-конференции в Висбадене, может ли художественный руководитель театра спокойно спать, зная, что те люди, кому посвящен этот фестиваль, окажутся теперь в тени Анны Нетребко, Уве Эрик Лауфенберг ответил, что "из-за этого у него бессонницы нет". По его словам, он очень хорошо спит как раз потому, что "не пытается облить грязью и сделать козлом отпущения одного артиста".