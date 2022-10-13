Дэмиен Херст начал жечь свои работы на $10 млн. До этого он продал их как NFT

Дэмиен Херст начал жечь сотни своих произведений: предполагается, что общая стоимость исчезнувших в огне работ составит около 10 млн фунтов (11 млн долларов США). Но объясняется это отнюдь не геростратовскими амбициями британского художника: до этого он продал картины в виде NFT-токенов, пообещав покупателям уничтожить неэлектронный оригинал.
При распродаже произведений из последней коллекции Херста его клиенты могли выбирать, купить ли им оригинальное произведение, или его цифровую NFT-копию. В случае если покупатель выбирал последнее, "бумажный" вариант должен быть сожжен.
В ответ на вопрос, какие чувства художник испытывал во время сожжения своих произведений, Херст ответил: "Мне понравилось. Было лучше, чем я ожидал".
Художник в серебристом комбинезоне с черными подтяжками отправлял свои картины в топку одну за другой перед объективами телекамер и фотографов. Процедура предания картин огню транслировалась в интернете в прямом эфире, в выставочной галерее для этого были специально построены камины.
Коллекция Херста, которая была частично распродана в виде NFT-токенов, называется The Currency (по-английски это слово обычно переводится как "валюта" или "деньги", но оно также может значить "действенность" или "действительность" чего-либо).
Работы были созданы в 2016 году, для них использовалась эмалевая краска и изготовленная вручную бумага. Каждая из них имеет уникальный номер, название, печать и подпись художника. Перед тем как отправить очередную картину в огонь, Херст демонстрировал ее перед камерой, чтобы подтвердить уничтожение работы с определенным номером.
Художник начал продавать коллекцию The Currency в 2021 году, она состоит из 10 тыс. NFT-токенов, которые соответствуют такому же числу оригинальных произведений искусства.
Как сообщила лондонская выставочная галерея Newport Street, 5149 покупателей коллекции предпочли "аналоговые" оригиналы, а 4851 сделали выбор в пользу цифровых копий.
На этой неделе Херст сообщил на своей странице в "Инстаграме", что во вторник он намерен сжечь первую тысячу своих работ, чтобы выполнить обязательства перед покупателями NFT-токенов.
Каждый из токенов, по некоторым данным, был продан за 2 тыс. долларов.
"Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так, - говорит Херст. - Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии". "Ценность искусства - цифрового или аналогового - и вообще трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала", - продолжает художник.
Процесс сожжения работ продолжится до 30 октября, когда закроется выставка, посвященная этой коллекции.
Решение Херста сжечь свои картины не понравилось некоторым критикам, которые упрекнули художника в оторванности от реальности и демонстрации благополучия в момент, когда жители Британии переживают сложные времена.
"Похоже, что Дэмиен Херст витает настолько высоко в облаках, что он уже перенесся в какой-то эфемерный мир, где живут только олигархи и бывшие художники-бунтари, работы которых они коллекционируют", - написал обозреватель лондонского журнала Time Out Эдди Франкел.
Кто такой Дэмиен Херст
Дамиан Херст считается одной из главных звезд группы Молодых британских художников (YBA - Young British Artists), начавших работать в 1990-х годах. В 1995 году он получил престижную Премию Тернера, и некоторые его работы продавались за миллионы долларов.
Большинство работ Херста вызывало крайне разные отзывы критиков - от восхищения до решительного порицания.
Одна из самых известных работ Херста - "Физическая невозможность смерти в сознании живущего" - она представляет собой заполненный формалином аквариум, в котором плавает мертвая акула.
Еще одно знаменитое произведение - созданный в 2007 году платиновый череп, инкрустированный 8601 бриллиантами - копия черепа человека, умершего в XVIII веке. Оно носит название "For the Love of God" (что можно перевести как "Ради всего святого").
В 2018 году художник описывал ценность своих произведений так: "Если я их брошу в мусорный бак около паба, кто-то ведь заберет их домой? Думаю, что да, заберут. Если они чего-то стоят, их на улице не оставят. Я думаю, что это неплохой способ определить, хорошая это картина или нет".
Что такое NFT
NFT - это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым.
Главная ценность такого токена - в его уникальности, поскольку именно это качество заставляет ценителей искусства платить огромные суммы за те или иные произведения.
Однако в случае с цифровыми произведениями искусства уникальность неочевидна, поскольку речь идет о файлах, которые, как правило, можно легко копировать. В случае NFT уникальность обеспечивается благодаря блокчейну, то есть фиксированию кода сразу на многих компьютерах одновременно.