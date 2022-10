Дэмиен Херст начал жечь свои работы на $10 млн. До этого он продал их как NFT

Дэмиен Херст начал жечь сотни своих произведений: предполагается, что общая стоимость исчезнувших в огне работ составит около 10 млн фунтов (11 млн долларов США). Но объясняется это отнюдь не геростратовскими амбициями британского художника: до этого он продал картины в виде NFT-токенов, пообещав покупателям уничтожить неэлектронный оригинал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При распродаже произведений из последней коллекции Херста его клиенты могли выбирать, купить ли им оригинальное произведение, или его цифровую NFT-копию. В случае если покупатель выбирал последнее, "бумажный" вариант должен быть сожжен.

В ответ на вопрос, какие чувства художник испытывал во время сожжения своих произведений, Херст ответил: "Мне понравилось. Было лучше, чем я ожидал".

Художник в серебристом комбинезоне с черными подтяжками отправлял свои картины в топку одну за другой перед объективами телекамер и фотографов. Процедура предания картин огню транслировалась в интернете в прямом эфире, в выставочной галерее для этого были специально построены камины.

Коллекция Херста, которая была частично распродана в виде NFT-токенов, называется The Currency (по-английски это слово обычно переводится как "валюта" или "деньги", но оно также может значить "действенность" или "действительность" чего-либо).

Работы были созданы в 2016 году, для них использовалась эмалевая краска и изготовленная вручную бумага. Каждая из них имеет уникальный номер, название, печать и подпись художника. Перед тем как отправить очередную картину в огонь, Херст демонстрировал ее перед камерой, чтобы подтвердить уничтожение работы с определенным номером.

Художник начал продавать коллекцию The Currency в 2021 году, она состоит из 10 тыс. NFT-токенов, которые соответствуют такому же числу оригинальных произведений искусства.

Как сообщила лондонская выставочная галерея Newport Street, 5149 покупателей коллекции предпочли "аналоговые" оригиналы, а 4851 сделали выбор в пользу цифровых копий.

На этой неделе Херст сообщил на своей странице в "Инстаграме", что во вторник он намерен сжечь первую тысячу своих работ, чтобы выполнить обязательства перед покупателями NFT-токенов.

Каждый из токенов, по некоторым данным, был продан за 2 тыс. долларов.

Foto: AP/Scanpix/LETA

"Многие думают, что я жгу произведения искусства на миллионы долларов, но на самом деле это не так, - говорит Херст. - Я просто завершаю перевоплощение этих работ в NFT, сжигая их физические версии". "Ценность искусства - цифрового или аналогового - и вообще трудно определить, но она не будет потеряна. Она переходит в форму NFT сразу после сожжения оригинала", - продолжает художник.

Процесс сожжения работ продолжится до 30 октября, когда закроется выставка, посвященная этой коллекции.

Решение Херста сжечь свои картины не понравилось некоторым критикам, которые упрекнули художника в оторванности от реальности и демонстрации благополучия в момент, когда жители Британии переживают сложные времена.

"Похоже, что Дэмиен Херст витает настолько высоко в облаках, что он уже перенесся в какой-то эфемерный мир, где живут только олигархи и бывшие художники-бунтари, работы которых они коллекционируют", - написал обозреватель лондонского журнала Time Out Эдди Франкел.

Кто такой Дэмиен Херст

Дамиан Херст считается одной из главных звезд группы Молодых британских художников (YBA - Young British Artists), начавших работать в 1990-х годах. В 1995 году он получил престижную Премию Тернера, и некоторые его работы продавались за миллионы долларов.

Большинство работ Херста вызывало крайне разные отзывы критиков - от восхищения до решительного порицания.

Одна из самых известных работ Херста - "Физическая невозможность смерти в сознании живущего" - она представляет собой заполненный формалином аквариум, в котором плавает мертвая акула.

Foto: Vida Press

Еще одно знаменитое произведение - созданный в 2007 году платиновый череп, инкрустированный 8601 бриллиантами - копия черепа человека, умершего в XVIII веке. Оно носит название "For the Love of God" (что можно перевести как "Ради всего святого").

В 2018 году художник описывал ценность своих произведений так: "Если я их брошу в мусорный бак около паба, кто-то ведь заберет их домой? Думаю, что да, заберут. Если они чего-то стоят, их на улице не оставят. Я думаю, что это неплохой способ определить, хорошая это картина или нет".

Что такое NFT

NFT - это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым.

Главная ценность такого токена - в его уникальности, поскольку именно это качество заставляет ценителей искусства платить огромные суммы за те или иные произведения.

Однако в случае с цифровыми произведениями искусства уникальность неочевидна, поскольку речь идет о файлах, которые, как правило, можно легко копировать. В случае NFT уникальность обеспечивается благодаря блокчейну, то есть фиксированию кода сразу на многих компьютерах одновременно.