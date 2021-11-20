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Кэтрин Стокетт "Прислуга"
Долгий путь к читателю: 15 знаменитых книг, отвергнутых издательствами
Foto: AP/Scanpix

Роман "Кэрри" начинающего автора Стивена Кинга тридцать издателей сочли мрачным и неперспективным. Рукопись книги Кэтрин Стокетт "Прислуга" отклонили 60 литературных агентов. Будущий "король ужасов", лауреат Нобелевской премии по литературе и первая писательница, заработавшая $1 млрд собственным творчеством, получили от издателей немало нелестных замечаний и горьких отказов.

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Forbes представляет подборку из 15 бестселлеров, которые стали успешными, благодаря решимости их создателей.

Опытный коуч, психотерапевт Марк Макгиннесс в своей книге "Несмотря ни на что" говорит, что почти все писатели сталкивались с отказами и резкой критикой, но это не повлияло на их решимость продолжать писать. И уверяет, что неприятие — первая ступень к успеху.

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Кэтрин Стокетт "Прислуга"
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