Долгий путь к читателю: 15 знаменитых книг, отвергнутых издательствами

Роман "Кэрри" начинающего автора Стивена Кинга тридцать издателей сочли мрачным и неперспективным. Рукопись книги Кэтрин Стокетт "Прислуга" отклонили 60 литературных агентов. Будущий "король ужасов", лауреат Нобелевской премии по литературе и первая писательница, заработавшая $1 млрд собственным творчеством, получили от издателей немало нелестных замечаний и горьких отказов.
Forbes представляет подборку из 15 бестселлеров, которые стали успешными, благодаря решимости их создателей.
Опытный коуч, психотерапевт Марк Макгиннесс в своей книге "Несмотря ни на что" говорит, что почти все писатели сталкивались с отказами и резкой критикой, но это не повлияло на их решимость продолжать писать. И уверяет, что неприятие — первая ступень к успеху.
- 1. Кэтрин Стокетт "Прислуга"
- 2. Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"
- 3. К. С. Льюис "Хроники Нарнии"
- 4. Стивен Кинг "Кэрри"
- 5. Одри Ниффенеггер "Жена путешественника во времени"
- 6. Николас Спаркс "Дневник памяти"
- 7. Фрэнк Герберт "Дюна"
- 8. Джеймс Джойс "Дублинцы"
- 9. Джордж Оруэлл "Скотный двор"
- 10. Уильям Голдинг "Повелитель мух"
- 11. Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
- 12. Анна Франк "Дневник Анны Франк"
- 13. Стефани Майерс "Сумерки"
- 14. Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень"
- 15. Джонатан Литтелл "Благоволительницы"