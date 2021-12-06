Дружил с нацистами и ненавидел женщин: правда и мифы об Уолте Диснее

Впоследствии этот эпизод найдет отражение в работах аниматора: в своих мультфильмах он изображал животных с особым трепетом. Причем, как известно, его художники срисовывали все эскизы с настоящих зверей, но ни одно из них при работе над анимацией не пострадало.

Стал легендой, несмотря на деспота-отца

Страсть к рисованию у Диснея проявилась еще в детстве, однако деспотичный отец не одобрял увлечение сына и не давал ему деньги на карандаши. По этой причине свои первые рисунки мальчик рисовал углем на туалетной бумаге. Однажды его талант заметил сосед, который купил у Уолта за 25 центов рисунок лошади, что укрепило в нем желание стать художником. В этом решении его также поддерживал старший брат Рой, который не только защищал Диснея от побоев отца, но и в будущем стал верным помощником на посту директора анимационной студии.

Участвовал в Первой мировой войне

Чтобы сбежать от отца, в 16 лет Дисней бросил школу — и пошел на Первую мировую. Юноша оказался во Франции, где работал водителем санитарной машины "Красного креста". Там он продолжал творить, а машина, разрисованная Диснеем, даже стала местной достопримечательностью среди солдат.

Был уволен за недостаток воображения

Когда Диснею исполнилось 18 лет, он устроился аниматором в газету Kansas City Star, из которой его впоследствии уволили "за недостаток воображения и хороших идей". Однако неудача лишь подтолкнула молодого художника к основанию собственной студии Laugh-O-Gram, в которую он пригласил своего друга-мультипликатора Аба Айверкса. Вместе они занимались производством роликов для рекламы. Компания, впрочем, спустя время обанкротилась.

Присвоил авторство Микки Мауса

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Первый успех пришел к Диснею в 1927 году, когда вместе со своим компаньоном Абом Айверксом он создал антропоморфного персонажа Кролика Освальда. Но поскольку мультфильмы выпускались под торговым знаком Universal Pictures, художники утратили на него авторские права. Проигрыш в суде сильно сказался на личности Диснея, ставшего очень подозрительным даже по отношению к близким.

С того момента на собственной студии Disney Cartoon он ввел обязательное правило, согласно которому все созданные художниками работы по контракту принадлежали исключительно ему. Ревнивый до славы, он не пощадил даже собственного друга Айверкса, который, по одной из версий, и является настоящим "отцом" знаменитого мышонка Микки Мауса. Несмотря на то, что Дисней озвучил персонажа, нарисовать его он не мог. При этом основатель студии не пытался переубедить общественность в том, что авторство принадлежит не ему.

Последней каплей стал случай, когда на одной из вечеринок к Диснею подошел ребенок с просьбой нарисовать Микки Мауса, однако аниматор стушевался и украдкой попросил исполнить рисунок Айверкса. Когда же набросок был готов, Дисней подписал его своим именем. Вскоре между друзьями вспыхнула ссора — и отношения были испорчены навсегда.

Эксплуатировал работников

Происходило подобное и с некоторыми другими сотрудниками Диснея, которые не только получали скромную плату (по 12$ в месяц за свое творчество), но зачастую даже не удостаивались упоминания в титрах.

Особенно трудоемкой оказалась работа над мультфильмом "Белоснежка и семь гномов". На момент премьеры в 1937 году создание полнометражного анимационного фильма считалось крайне амбициозной задачей. Поскольку в течение трех лет аниматоры работали сверхурочно, Дисней обещал сотрудникам в случае успеха выплатить щедрые премии, однако слова своего не сдержал. При этом после выхода в прокат картина не только собрала рекордные 418$ млн., но и принесла Диснею "Оскар" за "новаторство и выдающиеся достижения в области анимации". Причем сама награда — по заказу Киноакадемии — была креативно исполнена в виде одной большой и семи маленьких фигурок (по аналогии с Белоснежкой и гномами).

После того, как на полученный гонорар Дисней построил новую студию, порядки в отношении работников еще больше ужесточились – сказался характер отца. Несмотря на то, что он желал установить семейную атмосферу на студии, в его обращении к людям случались перегибы. В частности, Дисней не разрешал своим художникам вступать в Гильдию мультипликаторов и прочие профсоюзы, а также строго запрещал общаться на работе мужчинам и женщинам.

В 1941 году недовольство вылилось в пятинедельную забастовку, поставившую под угрозу производство мультфильма "Дамбо". Тогда Дисней вышел к сотрудникам с претензиями, что они "лучше бы навели порядок у себя дома и перестали ворчать". Неизвестно, чем бы закончился бунт, не уговори его администрация отправиться в отпуск, после чего уладила все без участия начальника. Почти в то же время произошло массовое увольнение сотрудников, недовольных политикой компании, лишившей их права на авторство. Тогда Дисней в защиту своего имиджа заявил, что все они — коммунисты.

Сотрудничал с нацистами

Согласно неподтвержденной информации, до вступления США во Вторую мировую войну аниматор, как и его соотечественник Генри Форд, не гнушался сотрудничать с нацистами.

Так, в 1930-е годы Дисней якобы состоял в нацистской организации в США, а также дружил с режиссером и пропагандистом образа фюрера Лени Рифеншталь, для которой специально провел экскурсию по своей студии. Тем не менее, ряд биографов сомневается в том, что Дисней был убежденным антисемитом, поскольку среди его ведущих аниматоров были евреи. Не исключено, что Германия привлекала его лишь с коммерческой стороны.