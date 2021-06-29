Джордж Р. Р. Мартин — автор серии романов "Песнь льда и огня", на основе которых телеканал HBO снял сериал "Игры престолов" — все еще работает над следующей частью эпической серии фантастических романов, сообщает Deadline.

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Писатель рассказал, каким неожиданным стал для него конец сериала. "Когда они начали съемки, у меня было четыре книги в печати, а пятая вышла как раз в то время, когда сериал начинался в 2011 году. У меня была фора в пять книг, а это, как вы знаете, гигантские книги. Я никогда не думал, что они догонят меня, но они догнали. Они догнали меня и прошли дальше", — посетовал писатель. За время телесериала Мартин смог выпустить только один том серии. А когда сериал закончился так, как придумали в HBO, фанаты долго негодовали и пеняли Мартину за медленный выпуск книг.

Мартин признался, что был удивлен скоростью съемок сериала, и когда его исходный материал опередили, он почувствовал, что движется в несколько другом направлении. "Итак, я все еще работаю над книгой, и вы увидите исключительно мой конец истории, когда она выйдет", — сказал он.

В конце марта стало известно, что Джордж Мартин, начал работу над театральной постановкой по мотивам своих произведений. Писатель напишет для спектакля сценарий, который будет разворачиваться вокруг событий, произошедших за 16 лет до тех, что показаны в начале сериала.