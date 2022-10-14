Экоактивисты облили супом шедевр Ван Гога за 86 млн евро

Участники группы Just Stop Oil вылили на картину "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне томатный суп Heinz, критикуя новые проекты по добыче нефти и газа. Активисты задержаны.

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Два экоактивиста из группы Just Stop Oil облили томатным супом шедевр Винсента ван Гога "Подсолнухи", находящийся в экспозиции Национальной галереи в Лондоне. Инцидент произошел поздним утром пятницы, 14 октября. На картину, которая оценивается более чем в 84 миллиона долларов США (86 млн евро), вылили две банки супа Heinz.

По словам представителей музея, рама получила незначительные повреждения, однако само полотно не пострадало. Оба активиста задержаны. На месте работает полиция.

В Just Stop Oil увязали свой поступок с требованиями к британскому правительству немедленно отказаться от всех новых нефтегазовых проектов. "Кризис стоимости жизни и климатический кризис обусловлены нефтью и газом", - заявили представители группы.

В последние недели климатические активисты по всему миру неоднократно приклеивали себя к рамам или защитным акриловым стеклам известных картин. В августе двое активистов приклеились к произведению Лукаса Кранаха Старшего в Берлинской картинной галерее и к всемирно известной "Сикстинской мадонне" Рафаэля в Дрездене. Кроме того, подобные акции прошли во Флоренции и Лондоне.