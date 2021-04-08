Эрмитаж получил официальную жалобу из-за обнаженных скульптур

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил о получении официальной жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора музея Михаила Пиотровского.

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Пиотровский отметил, что в адрес Эрмитажа поступает много жалоб и предложений в частном порядке, как агрессивных, так и таких, к которым можно прислушаться. "Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", — объяснил Пиотровский журналистам.

Из какого ведомства поступила жалоба на обнаженные скульптуры, директор Эрмитажа рассказывать не стал.