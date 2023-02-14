Это не таинственная дымка. Великие импрессионисты изобразили начало глобальной катастрофы

Один из основоположников импрессионизма Клод Моне известен своими мечтательными, словно окутанными туманом картинами. Однако то, что долгое время считалось сознательным "почерком" художника, на самом деле может оказаться совсем иным — реальными эффектами, вызванными загрязнением воздуха. Согласно исследованию, недавно опубликованному в научном журнале PNAS, Моне и его современники просто рисовали то, что видели.

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Ученые изучили около 100 произведений искусства, созданных Оскаром Клодом Моне и британцем Джозефом Мэллордом Уильямом Тернером, чей конец жизни совпал с началом жизни Моне – получилось, что произведения искусства охватили период расцвета индустриальной эпохи.

Тернер родился в век парусников и умер в век пара и угля – и его жизненный путь совпадает с очень большими глобальными изменениями в хозяйственной деятельности человека. Концентрацию СО2 в атмосфере в то время измерить было невозможно, но картины могут быть документальным свидетельством того, что происходило в мире в то время, отмечает одна из авторов исследования Анна Леа Олбрайт.

Различные атмосферные явления фиксировались и в работах экспрессионистов — Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка и других. Но в новом исследовании ученые попытались выяснить, как долгосрочные изменения окружающей среды могут повлиять на "почерк" художников. Объемы антропогенных или вызванных человеком выбросов в атмосферу в 19 веке росли беспрецедентными темпами, когда промышленная революция в Европе набирала обороты. И это наложило свой отпечаток на творчество художников того времени.

"Во время первой промышленной революции большая часть загрязнения воздуха была сосредоточена в Лондоне, где работал Тернер, а во время второй промышленной революции — и в Лондоне, и в Париже", — комментирует Олбрайт.

Она и ее коллеги пришли к выводу, что "почерк" обоих художников со временем изменился — очертания предметов стали более размытыми, цветовая палитра — светлее, дымчатее. "Стилистическая трансформация художников совпадает с тем, как загрязнение воздуха физически влияет на свет", — утверждает Олбрайт.

Загрязнение как поглощает, так и рассеивает свет – предметы вдалеке выглядят размытыми, цвета с белым, дымчатым "налетом".

"Импрессионизм часто противопоставляют реализму, но результаты нашего исследования показывают, что импрессионистские работы Тернера и Моне также отражают некоторую реальность", — говорит Питер Хейберс, исследователь Земли и планет из Гарвардского университета.

"Работы Тернера и Моне очень реалистично показывают, как фильтруется солнечный свет, когда он светит сквозь облака и загрязнение", – отмечает он. Это хорошо видно, например, в известной серии картин Моне со зданиями британского парламента.

Foto: Arhīva foto

Чайки, Темза и здания парламенте, 1904., Клод Моне

Или работа Тернера The Great Western Railway.

Foto: Arhīva foto

Дождь, пар и скорость – большая западная железная дорога, 1844., Уильям Тернер

Недавно межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликовала новый отчет, в котором обобщены последние исследования и перечислены действия, которые могут помочь избежать самых катастрофических прогнозируемых последствий. По данным МГЭИК, от 3,3 до 3,6 миллиарда человек живут в условиях, крайне уязвимых к изменению климата, а большая часть глобальных выбросов парниковых газов приходится на пищевую промышленность. Весь отчет можно прочитать здесь.