Флиртовать и ссориться. Константин Богомолов взял на вооружение "новую этику" Херманиса

Российский режиссер Константин Богомолов так вдохновился недавними "правилами поведения для работников и зрителей" латвийского коллеги Алвиса Херманиса, что решил внедрить их в Театре на Малой Бронной, которым руководит с 2019 года.

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"Блистательный текст Алвиса Херманиса. Правила его театра. С разрешения Алвиса беру их в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим", - написал Богомолов в Instagram, процитировав опубликованный Херманисом "манифест" в переводе на русский рижанки Дины Морозовой.