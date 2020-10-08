ФОТО: Это сделал один человек. Премьера спектакля Алвиса Херманиса "Горбачев"

10 октября в московском "Театре наций" пройдет официальная премьера спектакля "Горбачев", поставленного латвийским режиссером Алвисом Херманисом, с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Они прошли по жизни рука об руку. В буквальном и переносном смысле, - говорит о своем спектакле Херманис. - Михаила и Раису Горбачевых называли парой из Средневековья. Она - прекрасная дама, он - рыцарь, готовый на подвиги ради завоевания ее сердца". Именно такими - влюбленными и глядящими друг другу в глаза изобразил их в постановке о жизни первого и единственного президента СССР режиссер.

"Если и есть в XX веке человек, который так масштабно повлиял на сотни миллионов жизней, это Горбачев, - считает Алвис Херманис. - Он изменил карту Евразии и нашел ключ от тюрьмы, начав политику "Гласности". Я раньше думал, что СССР пал по экономическим причинам, но теперь уверен - это сделал один человек. Цель спектакля - понять, какими качествами должен обладать человек, какие составляющие его души создали личность, сумевшую остановить огромный механизм".

Ранее предпремьерный показ посетил и сам герой постановки. По словам Горбачева, ему понравилось. Он также отметил, что за разрешением воплотить их с супругой образы обращались многие, но согласие получили только Хаматова и Миронов.

В спектакле довольно скупые декорации - гримерка, два стола, шкафы с париками и мобильная вешалка. И в своих героев актеры перевоплощаются постепенно, переодеваясь и гримируясь по ходу действия, приобретая характерную манеру речи и мимику. В основе сюжета - жизнь первого и единственного президента СССР. Детство, юность, встреча с будущей супругой, их свадьба и семейная жизнь. Чтобы максимально близко передать характеры героев и мотивы их поступков, режиссер и актеры изучили множество исторических документов и лично встречались с Горбачевым. Исключение, как отмечает ТАСС, сделано для периода с 1985 по 1991 год - из-за неоднозначности оценок его деятельности в эти годы.

Для Херманиса это вторая постановка в "Театре наций" после спектакля "Рассказы Шукшина", который уже 12 лет входит в репертуар театра ("Рассказы..." также неоднократно показывали в Риге в рамках "Золотой маски в Латвии").