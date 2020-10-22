ФОТО: картину Бэнкси продали за $10 млн менее чем за десять минут
Foto: AFP/Scanpix

Работу Show Me The Monet, которая отсылает к картине французского художника Клода Моне, купили на лондонском аукционе Sotheby's за $9,8 млн, торги продлились восемь минут. Предварительно ее оценили в $3,9-6,5 млн, пишет портал РБК.

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Картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") была продана на аукционе в Лондоне за 7,6 млн фунтов стерлингов ($9,8 млн). Об этом в Twitter сообщает аукционный дом Sotheby's, организовавший торги произведениями современного искусства.

Торги прошли 21 октября и длились 8 минут. Предварительно картину оценили в 3 млн — 5 млн фунтов ($3,9-6,5 млн), отмечается на сайте аукционного дома.

Show Me The Monet — отсылка к полотну "Японский мостик (Пруд с водяными лилиями, симфония в розовом)" французского живописца, одного из основателей импрессионизма Клода Моне, созданному в 1899 году. На картине Бэнкси изображены тележки из супермаркета, сброшенные в пруд.

Эта картина не стала самым дорогим произведением стрит-арт художника. Рекорд был поставлен в октябре 2019 года, когда картина Бэнкси Devolved Parliament ушла с молотка за $12 млн. Изначально полотно, на котором изображена палата общин парламента Великобритании, а вместо депутатов там заседают шимпанзе и орангутаны, оценивалось в $1,9–2,5 млн.

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