ФОТО: картину Бэнкси продали за $10 млн менее чем за десять минут

Работу Show Me The Monet, которая отсылает к картине французского художника Клода Моне, купили на лондонском аукционе Sotheby's за $9,8 млн, торги продлились восемь минут. Предварительно ее оценили в $3,9-6,5 млн, пишет портал РБК.

Картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") была продана на аукционе в Лондоне за 7,6 млн фунтов стерлингов ($9,8 млн). Об этом в Twitter сообщает аукционный дом Sotheby's, организовавший торги произведениями современного искусства.

#AuctionUpdate⚠️Banksy's 'Show me the Monet', a mischievous twist on Claude Monet's masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB