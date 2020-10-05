ФОТО: Михаил Горбачев оценил спектакль о себе, поставленный Алвисом Херманисом

В московском Театре наций прошел предпремьерный показ спектакля латвийского режиссера Алвиса Херманиса, посвященный Михаилу Горбачеву. Герой постановки был среди приглашенных и рассказал о своих впечатлениях ТАСС. Официальная премьера состоится 10 октября.

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Главные (и единственные) роли - Горбачева и его супруги Раисы - сыграли Евгений Миронов, который давно дружит с Херманисом, и Чулпан Хаматова.

В спектакле довольно скупые декорации - гримерка, два стола, шкафы с париками и мобильная вешалка. И в своих героев актеры перевоплощаются постепенно, переодеваясь и гримируясь по ходу действия, приобретая характерную манеру речи и мимику. В основе сюжета - жизнь первого и единственного президента СССР. Детство, юность, встреча с будущей супругой, их свадьба и семейная жизнь. Чтобы максимально близко передать характеры героев и мотивы их поступков, режиссер и актеры изучили множество исторических документов и лично встречались с Горбачевым. Исключение, как отмечает ТАСС, сделано для периода с 1985 по 1991 год - из-за неоднозначности оценок его деятельности в эти годы.

Foto: Vida Press

В разговоре с агентством после спектакля Михаил Горбачев сказал, что ему очень понравилось. Он добавил, что к нему обращались разные деятели театра и кино, однако разрешение показать его жизнь он дал только Евгению Миронову и Чулпан Хаматовой.

Алвис Херманис, который стал автором инсценировки и художником-сценографом спектакля, говорит, что история на сцене не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время.

View this post on Instagram A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Oct 5, 2020 at 11:34pm PDT

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View this post on Instagram A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Oct 1, 2020 at 6:53am PDT