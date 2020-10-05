ФОТО: Михаил Горбачев оценил спектакль о себе, поставленный Алвисом Херманисом
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В московском Театре наций прошел предпремьерный показ спектакля латвийского режиссера Алвиса Херманиса, посвященный Михаилу Горбачеву. Герой постановки был среди приглашенных и рассказал о своих впечатлениях ТАСС. Официальная премьера состоится 10 октября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Главные (и единственные) роли - Горбачева и его супруги Раисы - сыграли Евгений Миронов, который давно дружит с Херманисом, и Чулпан Хаматова.

В спектакле довольно скупые декорации - гримерка, два стола, шкафы с париками и мобильная вешалка. И в своих героев актеры перевоплощаются постепенно, переодеваясь и гримируясь по ходу действия, приобретая характерную манеру речи и мимику. В основе сюжета - жизнь первого и единственного президента СССР. Детство, юность, встреча с будущей супругой, их свадьба и семейная жизнь. Чтобы максимально близко передать характеры героев и мотивы их поступков, режиссер и актеры изучили множество исторических документов и лично встречались с Горбачевым. Исключение, как отмечает ТАСС, сделано для периода с 1985 по 1991 год - из-за неоднозначности оценок его деятельности в эти годы.

ФОТО: Михаил Горбачев оценил спектакль о себе, поставленный Алвисом Херманисом
Foto: Vida Press

В разговоре с агентством после спектакля Михаил Горбачев сказал, что ему очень понравилось. Он добавил, что к нему обращались разные деятели театра и кино, однако разрешение показать его жизнь он дал только Евгению Миронову и Чулпан Хаматовой.

Алвис Херманис, который стал автором инсценировки и художником-сценографом спектакля, говорит, что история на сцене не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом опередить свое время.

View this post on Instagram

A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Oct 5, 2020 at 11:34pm PDT

View this post on Instagram

A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Oct 5, 2020 at 3:12am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Oct 1, 2020 at 6:53am PDT

View this post on Instagram

A post shared by Alvis Hermanis (@alvishermanis_official) on Sep 28, 2020 at 4:39am PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

32

Source

DELFI Showtime

Tags

Алвис Херманис Евгений Миронов Михаил Горбачев Чулпан Хаматова
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране