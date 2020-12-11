ФОТО: Новое граффити Бэнкси о COVID-19 оценили в миллионы долларов
Foto: instagram.com/banksy

В британском Тоттертауне появилась новая работа граффити-художника Бэнкси, посвященная пандемии COVID-19.

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На рисунке пожилая женщина без защитной маски чихает, теряя сумку, палочку и вставную челюсть. По словам самого художника, рисунок называется "Апчхи".

По мнению экспертов, такой рисунок может стоить миллионы долларов. "После доказательства авторства мы бы оценили эту работу в $4-6,7 млн", — цитирует The Sun арт-дилера Джои Сайера.

Дом, на которое нанесли граффити, недавно был выставлен на продажу.

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