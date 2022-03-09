ФОТО: От Парижа до Сиднея. Уличные художники посвящают свои работы Украине

Война в Украине не оставила равнодушными никого - во многих странах люди выходят на митинги с требованием остановить конфликт. Свою поддержку выражают и художники по всему миру.
"Пусть это и немного, но я делаю то, что умею лучше всего, чтобы выразить гнев и печаль из-за вторжения в Украину", - говорит британский художник @mydogsighs.
Изображения работы французского художника Seth разошлись по всему миру - шагающая по танкам девочка с флагом Украины в руках.
Польские художники изобразили президента РФ Владимира Путина в виде злодея Воландеморта из "Гарри Поттера".
Шведский художник Йохан Калгрен, известный как Pappasparlor, нарисовал Путина за решеткой. Эту же работу в виде полотна можно купить на аукционе - вырученные деньги будут перечислены на помощь украинским жителям.
Не остался в стороне художник из Индонезии Tutu, вложивший в свою работу мощное послание: "Если мы не закончим войну, она прикончит нас".
Солидарность с народом Украины выразили десятки художников на всех континентах.