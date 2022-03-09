ФОТО: От Парижа до Сиднея. Уличные художники посвящают свои работы Украине
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Война в Украине не оставила равнодушными никого - во многих странах люди выходят на митинги с требованием остановить конфликт. Свою поддержку выражают и художники по всему миру.

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"Пусть это и немного, но я делаю то, что умею лучше всего, чтобы выразить гнев и печаль из-за вторжения в Украину", - говорит британский художник @mydogsighs.

Изображения работы французского художника Seth разошлись по всему миру - шагающая по танкам девочка с флагом Украины в руках.

Польские художники изобразили президента РФ Владимира Путина в виде злодея Воландеморта из "Гарри Поттера".

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Шведский художник Йохан Калгрен, известный как Pappasparlor, нарисовал Путина за решеткой. Эту же работу в виде полотна можно купить на аукционе - вырученные деньги будут перечислены на помощь украинским жителям.

Не остался в стороне художник из Индонезии Tutu, вложивший в свою работу мощное послание: "Если мы не закончим войну, она прикончит нас".

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Солидарность с народом Украины выразили десятки художников на всех континентах.

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