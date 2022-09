ФОТО: Памяти Елизаветы II. Лучшие портреты королевы - от сказочной эстетики до панк-рока

Королева Елизавета II, скончавшаяся две недели назад, стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей своего правления — 70 лет на престоле. Как одна из самых влиятельных женщин в мире, Елизавета II часто попадала в поле зрения художников, которые пытались изобразить на своих портретах разные взгляды на королеву, чаще всего стремясь изобразить ее как символ гораздо более широкого культурного и политические течения.

Предлагаем посмотреть подборку шести лучших портретов Елизаветы II, составленную порталом TheArtNewspaper.

Стать королевой: Сесил Битон, "Королева Елизавета II в день ее коронации" (1953)

В этом классическом портрете королевы Елизаветы II в полном парадном одеянии, с золотой короной, скипетром и державой государства художник Сесил Битон придал знаменательному дню Елизаветы почти сказочное ощущение, дополненное фоном Вестминстерского Аббатства. По словам автора TheArtNewspaper Луизы Бак, такой блеск и роскошь были намеренно включены в картину, чтобы поднять настроение жителям мрачной послевоенной Британии. При этом кажется, что пышное парадное одеяние на картине затмевает собой саму королеву.



Стилизация в стиле барокко: Пьетро Аннигони, "Королева Елизавета II" (1955)

Это стилизованное изображение британской королевы когда-то было заказано итальянскому художнику Аннигони для Гильдии торговцев рыбой и морепродуктами, и портрет до сих пор выставлен в здании Гильдии рядом с Лондонским мостом. Аннигони, для которого это не единственный портрет Елизаветы II, создал его, подражая стилю и живописной технике эпохи Возрождения и барокко. Королева изображена в нем совсем как героиня романа Дафны дю Морье, популярной в то время в Великобритании, но пейзаж на заднем плане больше напоминает Тоскану рубежа веков, чем Британию 1950-х годов. Картина приобрела большую популярность, когда была выставлена ​​в Британской Королевской академии художеств в 1955 году.



Королева панк-рока: Джейми Рид, "Боже, храни королеву" (1977)

Обложка Джейми Рида для сингла группы Sex Pistols "God Save the Queen", несомненно, является одним из самых знаковых образов панк-культуры всех времен. В своей работе Рид позволил себе изменить классическую черно-белую фотографию королевы, сделанную придворным фотографом Питером Грейдженом, заменив рот и глаза Елизаветы названием группы и сингла. Это было визуальное дополнение к лирике группы, протестующей против хаоса, охватившего страну: "God save the queen / She's not a human being / and There's no future / And England's dreaming" (Боже, храни королеву / Она вовсе не человек / В мечтах Англии / Нет будущего).



Выразительный крупный план: Люсьен Фрейд, "Королева Елизавета II" (2001)

Этот портрет королевы — одна из самых маленьких картин британского художника. На ней изображено лицо королевы со сверкающей бриллиантовой тиарой, созданной в 1820 году (говорят, художник специально попросил ее надеть). Этот портрет не был заказан королевским домом, Фрейд попросил разрешения написать королеву, на что она согласилась, и тогда художник подарил картину фонду Royal Art Collection Foundation. Чтобы создать работу, королева позировала художнику в течение более чем шести месяцев.



Королевская легкость бытия: Крис Левин, "Легкость бытия" (2004)

Работа Криса Левина представляет собой потрясающий портрет королевы в полном парадном платье с закрытыми глазами — Елизавета II словно излучает в этой работе белый, трансцендентный свет. Эта картина была создана как дополнение к официально заказанному портрету, на котором глаза королевы были открыты. Для создания этого произведения Левин использовал специальную цифровую камеру, которая сделала серию фотографий, вращаясь вокруг королевы. Когда камеру готовили для новой съемки, Левин попросил королеву расслабиться, а затем понял, что запечатлел ее на снимках с закрытыми глазами, полностью расслабленной.



Пластиковый коллаж: Хью Локк, "Koh-i-Noor" (2005)

Британский художник и скульптор Хью Локк создал множество работ, изображающих Елизавету II, и все они выражают ее противоречивые отношения с британской монархией и колониальным наследием страны. В скульптуре Локка используются различные материалы — в основном дешевые пластмассовые игрушки и бижутерия. Название работы связано с одноименным бриллиантом (в переводе "Гора света"), одним из крупнейших бриллиантов в мире, который был подарен королеве Виктории через год после аннексии провинции Пенджаб британскими войсками в 1849 году. С 1937 года этот бриллиант был помещен в корону королевы-матери и выставлен в лондонском Тауэре вместе с остальными королевскими сокровищами.