ФОТО: Скандальный "клоунский" памятник Яаку Йоале закрыли фанерой

В понедельник на заседании городской управы Вильянди было решено прикрыть памятник Яаку Йоале, вызвавший скандал в Эстонии, пишет эстонский портал DELFI.

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Как пояснил мэр Вильянди Мадис Тимпсон, городские власти пошли навстречу вдове певца Майре Йоале, которая была шокирована внешним видом памятника после его установки. Она сказала, что рада, что памятник закрыли, и добавила, что обсуждение продолжается.

Негодование Майре Йоала объясняется тем, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. Она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Кроме того, неуместным ей показалось использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.

Не понравился памятник и первой жене артиста Дорис. "Мне это не нравится, потому что Яаку это не понравилось бы. Это не было частью его натуры. Он был скромным человеком, который не любил саморекламу", — сказала Дорис.

Ее тоже удивила скорость, с которой проходили работы. "Честно говоря, я не думала, что скульптура получится именно такой, даже художники были другого мнения. Но никто никого не слушал, потому что все по каким-то причинам нужно было сделать быстро", — сказала она.

По ее мнению, статуя выглядит так, как будто Яак сидел в тюрьме (а как иначе объяснить, что на памятнике он увяз в бетоне) или прославился своей работой в Луна-парке. "Яак не был клоуном, но статуя, сделанная с музыкой и светом, выглядит как парк развлечений", — посетовала Дорис и добавила, что статуя никоим образом не достойна Яака Йоала.