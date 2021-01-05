ФОТО: ТОП-10 самых дорогих произведений искусства, проданных в 2020-м году

Из-за пандемии арт-рынок и аукционы в прошлом году по большей части ушли в виртуальное пространство. Это, впрочем, совершенно не помешало самым богатым людям мира продолжать тратить баснословные суммы на покупку произведений искусства для своих коллекций.

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В целом расходы в сравнении с 2019-м годом сократились: в прошлом году всего два из десяти самых дорогих произведений искусства превышали цену в 50 млн долларов, тогда как в позапрошлом году таких работ было девять. Еще одна тенденция коснулась современного искусства, которое упало в цене, уступив традициям, - два из ТОП-10 самых дорогих приобретений на арт-рынке принадлежат к классическому искусству Китая .

1. Фрэнсис Бэкон. Триптих, вдохновленный "Орестеей" Эсхила (1981). 84,6 млн долларов

Foto: AP/Scanpix/LETA

Картина британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" была продана в июне за 84,6 млн долларов на онлайн-аукционе Sotheby's, поставив рекорд для онлайн-торгов живописью.

Это один из 28 широкоформатных триптихов, которые создал Бэкон. И данный лот ‒ лишь шестой, из когда-либо выставляющихся на торги. Картина ‒ из коллекции норвежского магната, основателя частного музея в Осло Ханса Расмуса Аструпа.

2. Ву Бин. Десять видов на скалу Лингби (1610) – 76,6 млн долларов

Foto: Publicitātes attēli





Этот свиток был продан в октябре на аукционе Poly Auctions в Пекине. Он изображает 10 отдельных видов скалы Лингби в провинции Аньхой в Восточном Китае. Работа классика китайской живописи Ву Бина в 1989 году стала первой китайской картиной, превысившей стоимость в миллион долларов на аукционе Sotheby's.

Торги за картину длились около часа, а окончательная цена сделала ее самой дорогой китайской классической картиной из когда-либо проданных.

3. Рой Лихтенштейн. Обнаженная с веселым рисунком (1994). 46,2 млн долларов

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Несмотря на то, что эта работа много раз переходила из рук в руки после того, как была продана галереей Лео Кастелли, на аукцион она попала впервые. "Обнаженная с веселым рисунком" стала третьей по стоимости из проданных на торгах работ Лихтенштейна. По неподтвержденной информации, продавцом был бывший генеральный директор UFC Лоренцо Фертитта.

Хотя наиболее высоко оцененные работы Лихтенштейна датируются 1962-1964 годами, эта также попала в список лучших, благодаря возвращению живописца к популярным в 60-е мотивам - на картине изображены обнаженная женщина и точки Бена Дея.

4. Дэвид Хокни. Каньон Николс (1980). 41 млн долларов

Foto: Vickie Flores/Scanpix/LETA





Работа Хокни, посвященная Калифорнии, стала главным лотом на распродаже галереи Phillips. Она не так популярна, как полотна серии сцен у бассейна, но среди пейзажей живописца поставила рекорд, превысивший начальную цену в 35,5 миллионов долларов.

5. Жэнь Жэньфа. Пятеро пьяных принцев, которые возвращаются на лошадях (конец XII - начало XIV вв.). 39,4 миллиона долларов

Foto: Publicitātes attēli

Редкий цветной свиток, на котором изображены пять пьяных князей династии Тан на конной прогулке, был куплен частным шанхайским музеем Лонг. В ходе торгов на работу поступило более сотни заявок и окончательная цена превысила оценочную стоимость в 15,5 млн долларов. "Хорошие вещи стоят того, чтобы ждать", - сказал основатель музея, миллиардер Лю Ицянь, проигравший четыре года назад, когда свиток был выставлен на аукцион в Пекине.

6. Сай Твомбли. Без названия (Больсена)(1969). 38,7 миллиона долларов

Foto: AP/Scanpix/LETA

Картина, проданная в октябре на аукционе Christie's в Нью-Йорке, принадлежит к серии, созданной после космической миссии "Аполлон-11" в 1969 году. Этот конкретный экземпляр также имеет безупречное происхождение - раньше он был частью коллекции Саатчи. Лот преодолел минимальную оценку в 35 миллионов долларов, однако не достиг максимальной - 50 миллионов.

7. Санью. Четыре обнаженные (1950-е годы). 33,3 миллиона долларов

Foto: Publicitātes attēli

Китайско-французский художник, которого нередко сравнивают с Анри Матиссом, и принадлежавший к парижской школе, создал эту работу для персональной выставки в Национальном историческом музее в Тайбэе. Полотно показывает четырех обнаженных женщин и знаменует собой отход от его стиля. Тот факт, что четыре - значительное число в китайской культуре, связанное с легендой о четырех великих красавицах, вероятно, повысило привлекательность лота.

8. Марк Ротко. Без названия (1967). 31,3 миллиона долларов

Foto: Publicitātes attēli

Проданная в октябре на нью-йоркском аукционе Christie's работа ранее принадлежала американскому миллиардеру и обладателю оцениваемой в сотни миллионов долларов огромной коллекции предметов искусства Рональду Перельману, купившему ее в частном порядке в 2002 году. Создание полотна пришлось на удачный и высоко оцененный период творчества Ротко, однако на торгах цена не оправдала ожиданий.

9. Брайс Марден. Дополнение (2004-2007). 30,9 миллиона долларов

Foto: Publicitātes attēli

Картина 81-летнего художника входила в частную коллекцию бывшего главы правления знаменитого музея современного искусства MoMA Дональда Маррона, большая часть которой ушла на продажу через наиболее влиятельных дилеров арт-рынка. Это полотно, как описывали ситуацию издания об искусстве, председателю Christie's Алексу Роттеру "удалось вырвать из их лап". Картина стала новым аукционным рекордом для Мардена, более чем в три раза превысив его предыдущий максимум в 10,9 млн долларов, установленный в ноябре 2019 года.

10. Барнетт Ньюман. Onement V (1952). 30,9 миллиона долларов

Foto: Publicitātes attēli

Работа американского классика абстрактного экспрессионизма, проданная на аукционе Christie's, по словам представителей аукционного дома, не смогла оправдать ожиданий. Окончательная цена разочаровала их, так как ожидалось, что картина будет продана за 40 миллионов долларов.