ФОТО: Ушли с молотка. Самые дорогие произведения искусства на аукционах 2022 года

Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Джексон Поллок — имена этих художников в мире искусства особенно громко прозвучали в 2022 году. На главных торгах аукционных домов были проданы не только два полотна Уорхола, но и абстракция Сая Твомбли 2005 года.

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О 10 самых дорогих аукционных лотах в категории послевоенного и современного искусства рассказывает Forbes Life .

Энди Уорхол, "Простреленная шалфеевая Мэрилин", 1964



Christie's, 195 млн долларов

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Главным лотом 2022 года стала шелкография Энди Уорхола "Простреленная шалфеевая Мэрилин". Она была продана за 195 млн долларов, что в два раза больше, чем предыдущий рекорд на произведения короля поп-арта. Эта картина заняла второе место в списке самых дорогих произведений искусства в аукционной истории оказавшись за "Спасителем мира" Леонардо (450 млн долларов) и вытеснив Пикассо с его работой "Алжирские женщины (версия О)" на третье место (179 млн долларов).

Аукционный дом Christie's вкладывался в рекламу топ-лота не зря: проекция портрета Мэрилин светилась на фасаде Рокфеллеровского центра, а накануне торгов в барах Нью-Йорка готовили любимые коктейли Уорхола. Портрет продавался из собрания цюрихских галеристов Томаса и Дорис Амманн, а новым покупателем стал известный галерист Ларри Гагосян.

Люсьен Фрейд, "Большой интерьер W11 (по мотивам Ватто)", 1981-1983



Christie's, 86 млн долларов

Foto: Vida Press

Уходящий год для Christie's был крайне успешен. Распроданная за 1,62 млрд долларов коллекция искусства сооснователя Microsoft Пола Аллена стала самым дорогим собранием в истории аукциона. Из коллекции Аллена была продана и картина художника Люсьена Фрейда "Большой интерьер W11 (по мотивам Ватто)". Личная жизнь художника была бурной и необычной: для этого полотна ему позировали две его любовницы (одна из них бывшая на тот момент уже бывшая), дочь, приемный сын и просто чужая девочка, заменившая отказавшуюся от позирования внучку художника. В 1998 году Пол Аллен купил картину за рекордные 5,8 млн долларов, но к 2022 году, после нескольких важных выставок Фрейда, цена выросла до 86 млн.

Энди Уорхол, "Белая катастрофа (автомобильная авария, повторенная 19 раз)", 1963



Sotheby's, 85,3 млн долларов

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Это шелкография Уорхола из знаменитой серии "Смерть и катастрофа". За основу работы художник взял фотографии различных аварий. Уорхол в каком-то смысле пародировал склонность желтой прессы к постоянному повторению образов насилия, в результате которого это становится банальностью. "Белая катастрофа (автомобильная авария, повторенная 19 раз)" — один из самых амбициозных и масштабных экспериментов художника. В последний раз картина появлялась на торгах в 1987 году и ее цена была всего 660 000 долларов. Теперь же Sotheby's удалось продать ее за 85,3 млн.

Жан-Мишель Баския, "Без названия", 1982



Phillips, 85 млн долларов

Foto: EPA/Scanpix/LETA

В мае состоялись торги аукциона Phillips, посвященные послевоенному и современному искусству. В сумме они принесли 225 млн долларов и это стало лучшим результатом за всю историю. Главным лотом оказалась написанная в 1982 году картина Жан-Мишеля Баския "Без названия". Это работа из собрания японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Он купил это полотно на аукционе Christie's в 2016 году за рекордные 57,3 млн. Теперь же картина была продана за 85 млн и на 15 млн превысила оценочную стоимость.

Этот шедевр появился на свет благодаря личным обстоятельствам художника. Весной 1982 года он был в итальянской Модене и готовился к выставке в Galleria d'Arte Emilio Mazzoli. Владелец галереи предоставил художнику огромную студию, где Баския смог как следует размахнуться. В результате он написал восемь масштабных автобиографических произведений.

Рене Магритт, "Империя света", 1961



Sotheby's, 79,7 млн долларов

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В марте 2022 года на торгах аукциона Sotheby's картина Рене Магритта "Империя света" была продана за рекордные 79,7 млн долларов. Новым владельцем полотна стал коллекционер из Азии.

На картины с изображением погруженного в темноту особняка на фоне ясного голубого неба Магритта вдохновило стихотворение Андре Бретона "Цапля". Художник писал реальную улицу, расположенную неподалеку от парка Иосафат в Брюсселе. Так появилась серия из 17 полотен. Картина, выставленная на Sotheby's, была написана специально для баронессы Анн-Мари Жийон Крове, которая была дочерью покровительствовавшего Магритту коллекционера.

Джаспер Джонс, "Малый фальстарт", 1960



Christie's, 55,3 млн долларов

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Эта картина тоже из коллекции Пола Аллена. Полотно Джаспера Джонса "Малый фальстарт" была продана за 55,3 млн долларов. В этом раннем произведении художника он экспериментирует как с техникой, так и с особенностями зрительского восприятия. Смешивая пигменты и воск, художник на холсте формировал коллаж из рваных фрагментов цветной бумаги. После он оставлял надписи с названиями цветов акриловыми красками. Что интересно, слово "красный" могло быть написано коричневой краской и располагаться поверх оранжевого фрагмента холста.

Джексон Поллок, "Номер 31", 1949



Christie's, 54,2 млн долларов

Foto: Christie's

Эта работа для Поллока не очень характерна, ведь она достаточно небольшая (примерно 80 х 56 см). Абстракция 1949 года под названием "Номер 31" была выполнена в характерной для творчества художника технике "дриппинга" (разбрызгивания краски по холсту). Последний раз она появлялась на рынке в 1988 году, когда была продана за 3,5 млн долларов (8,5 млн в пересчете на современные деньги). По итогам торгов Christie's картину продали за 54,2 млн. Это не стало новым рекордом, ведь он до сих пор принадлежит написанной чуть позже абстракции "Номер 17" (61,2 млн).

Фрэнсис Бэкон, "Триптих", 1986-1987



Christie's, 51,2 млн долларов

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Триптих, 1986-87" Фрэнсиса Бэкона содержит большое количество исторических отсылок. Образ мужчины в костюме на левой панели основан на вырезке из газеты с фотографией президента США Вудро Вильсона, сделанной после заключения Версальского договора в 1919 году. Изображение на правой панели создано по фотографии кабинета Льва Троцкого после его убийства в 1940 году. Образ мужчины в центре напоминает сразу двух партнеров Бэкона — Джона Эдвардса и Джорджа Дайера. Триптих был продан на Christie's за 51,2 млн долларов.

Марк Ротко, "Без названия"



Sotheby's, 48 млн долларов

Foto: AP/Scanpix/LETA

Из-за развода нью-йоркского застройщика Гарри Маклоу и его жены Линды на аукцион Sotheby's попала их коллекция искусства. Супруги прожили вместе почти 60 лет, но полюбовно разделить свои шедевры так и не смогли. Суд постановил, что 64 наиболее ценные работы придется пустить с молотка. В сумме они принесли 922 млн долларов. Одним из главных лотов стала абстракция Марка Ротко "Без названия", проданная за 82,5 млн. Это одна из немногих крупных единичных картин художника, которая была создана в перерыве между работой над двумя знаковыми проектами — "сиграмскими" муралами (для ресторана в отеле Four Seasons) и капеллой четы де Менил из Хьюстона.

Сай Твомбли, "Без названия", 2005



Phillips, 41,6 млн долларов

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Абстракция Сая Твомбли "Без названия" 2005 года стала топовым лотом ноябрьских торгов аукционного дома Phillips. Это масштабное полотно — она картина из серии, названной именем древнеримского бога виноделия Вакха. Полотно было продано за 41,6 млн долларов. Спиралевидный узор напоминает кровавые потеки и передает неистовство вакханалий. Мотив повторяющихся циклических движений отсылает к более ранним работам художника, в которых он имитирует поверхность грифельной доски с детскими каракулями.