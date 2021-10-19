ФОТО: В Израиле сотни людей разделись ради спасения Мертвого моря

В Израиле, на берегу Мертвого моря, всемирно известный фотограф Спенсер Туник создал новый проект, посвященный экологии. Как и в других работах Туника, живая инсталляция состоит из сотен обнаженных людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это уже третий раз, когда Туник фотографирует в Израиле. На этот раз фотопроект был создан, чтобы привлечь внимание к стремительному сокращению береговой линии Мертвого моря - оно мелеет примерно на метр каждый год.

"Люди боятся обнаженных людей. Я надеюсь, что тело в этом проекте станет катализатором изменений, сосредоточив внимание на экологических проблемах в регионе Мертвого моря", - сказал Туник изданию The Jerusalem Post.

По данным CNN, в проекте приняли участие около 200 человек в возрасте от 19 до 70 лет. Их тела были выкрашены в белый цвет. Большинство участников были израильтянами, но в проекте снялись также жители США и некоторых европейских стран.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Спенсер Туник - всемирно известный американский художник, известный своими живыми инсталляциями с обнаженными людьми. С 1990-х годов Туник делал проекты по всему миру, от Швейцарских Альп до Сиднейского оперного театра.