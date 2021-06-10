ФОТО, ВИДЕО: Только по записи. В Париже открылся частный музей миллиардера Франсуа Пино

Этой весной в Париже открылся частный музей миллиардера Франсуа Пино Bourse de Commerce-Pinault Collection. На проект было потрачено около 160 миллионов евро, а от появления идеи до ее реализации прошел двадцать один год.

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Пино впервые публично объявил о своем намерении в 2000 году. Но лишь сейчас 84-летнему французскому миллиардеру удалось открыть музей в самом сердце Парижа и представить в нем свою коллекцию произведений искусства, которая насчитывает около 10 000 экспонатов. При этом, у Пино уже есть два музея, расположенных в Венеции.

Изначально Пино планировал открыть музей на острове на реке Сена в западной части Парижа, но эту идею воплотить не удалось. Для музея было выбрано новое место в здании фондовой биржи XVIII века, всего в нескольких кварталах от Лувра.

Реставрацией и реконструкцией исторического здания будущего музея занимался японский архитектор Тадао Андо. Несмотря на то, что здание уже какое-то время было готово к эксплуатации, открытие музея для публики несколько раз откладывалось из-за пандемии Covid-19.

Даже сейчас посетить музей можно только по предварительной записи. Количество гостей ограничено — одновременно в музее могут находиться не более 600 человек. При этом посетители должны ходить по специальным маршрутам, хотя изначально пространство музея спроектировано таким образом, чтобы каждый мог осматривать экспозицию в любой последовательности.

Здание торговой биржи вдохновлено архитектурой Древнего Рима, как и многие другие здания периода классицизма. Многие специалисты подчеркивают, что это нетипично для парижской архитектуры. Купол здания такой же большой, как римский Пантеон, и украшен отреставрированными картинами XIX века.

Foto: Imago/Scanpix/LETA

Как сообщает "The Art Newspaper", не было предпринято никаких попыток скрыть доказательства того, что в здании когда-то торговали рабами, но в экспозиции музея представлены работы различных художников, отражающие эти исторические факты.

Некоторые из выставленных работ ранее выставлялись в музеях Венеции и на Венецианской биеннале.

На открытии посетители смогут увидеть восковую копию скульптуры XVI века "Похищение сабинянок" швейцарского художника Урса Фишера, которая постепенно тает на глазах у посетителей. 10 лет назад эта работа уже выставлялась в Венецианском Арсенале.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На выставке также представлена работа британского художника Райана Гандера — механическая мышь, которая то появляется, то исчезает в дырах в стене. 52 чучела голубей, которые сидят под главным куполом музея — это работа скандального итальянца Маурицио Каттелана. Он многим известен как создатель банана, приклеенного скотчем к стене. Акцентируя вопросы равенства и разнообразия, в новом музее представлены работы ряда темнокожих художников, которые ранее никогда не выставлялись во Франции и очень редко в Европе.

Отдельный зал в музее посвящен работам фотохудожников, где широко представлены фотографии Марты Уильямс и Синди Шерман.

В новом парижском музее 10 выставочных залов, в которых ежегодно планируется проводить 15 выставочных проектов.