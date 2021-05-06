ФОТО, ВИДЕО: Вильнюсские памятники нарядились, чтобы поддержать своих на "Евровидении"

Совсем скоро в Роттердам начнут съезжаться участники конкурса "Евровидение". Литовская группа The Roop точно может быть уверена, что за них болеет вся страна, ведь в их честь самые популярные скульптуры Вильнюса нарядились в ярко-желтое - цвет музыкантов для выступления на конкурсе.

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Например, у памятника великому князю литовскому Гедиминасу появился желтый плащ, король Миндаугас щеголяет в ярком шарфе, братья Вилейшисы - в галстуках-бабочках, а княгиня Барбора Радвилайте (Барбара Радзивилл) - с желтой сумочкой.

Известно, что мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал всем устроить большую городскую дискотеку под открытым небом в случае победы The Roop.

Фото: Go Vilnius