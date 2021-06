ФОТО: житель Германии нашел в мусоре картины возрастом 350 лет

Неизвестные выбросили две старинные живописные работы на помойку возле автобана. Картины переданы полиции, речь может идти об оригиналах голландского и итальянского художников.

Две живописные работы, созданные около 350 лет назад, обнаружил в мусорном контейнере 64-летний житель Германии. Картины были выброшены на месте отдыха возле автобана А7 в Средней Франконии, сообщила полиция Кёльна в пятницу, 18 июня, в микроблоге Twitter.

