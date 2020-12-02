Французский меценат оставил наследство котам Эрмитажа
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Коты Эрмитажа в Санкт-Петербурге получат наследство от французского мецената, сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу музея.

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"Недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам — сейчас мы ведем переписку с юристами", — рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он назвал поступок француза очень трогательным. По его словам, о питомцах не перестают заботиться не только меценаты, которых у котов несколько, но также сотрудники музея, посетители и пользователи сети.

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