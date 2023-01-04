Организаторы престижной кинопремии "Сезар" - французского аналога "Оскара" - объявили, что в 2023 году в церемонии вручения награды не смогут принять участие люди, обвиняемые в преступлениях сексуального характера, а также любых других незаконных действиях, предусматривающих наказание в виде лишения свободы.

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В частности, это означает, что на церемонию, намеченную на 25 февраля, не будет приглашена восходящая звезда мирового кино, 25-летний французский актер Софиан Беннасер, в отношении которого расследуется дело об изнасиловании - несмотря на то что следствие не закончено, а сам Беннасер свою вину категорически отрицает.

Французская Академия искусств и технологий кинематографа пошла на этот шаг, памятуя об инциденте 2020 года, когда в номинации "лучший режиссер" награда была присуждена Роману Полански. Еще в 1977 году он бежал из США, где по обвинению в изнасиловании режиссеру угрожало длительное лишение свободы. С тех пор Полански фактически живет в бегах - в основном во Франции и Швейцарии, - и вручение ему престижной кинопремии вызвало шквал возмущения и негатива.

В этом году у организаторов церемонии были опасения, что история может повториться, поэтому еще в ноябре Бенассера исключили из списка номинантов "Сезара", уточнив, что рассматривают возможность изменения правил участия в церемонии и конкурсе в целом.

После почти полуторамесячного молчания во вторник академики, наконец, обнародовали решение. Тем, кто находится под следствием по обвинению в преступлениях, предполагающих реальный тюремный срок, и особенно преступлениях сексуального характера, в церемонии нынешнего года участвовать запрещено.

Запрет распространяется и на тех, в отношении кого приговор уже был вынесен. В оргкомитете премии добавили, что временно введенное ограничение вполне может стать постоянным - сейчас этот вопрос как раз обсуждается.

"Из уважения к пострадавшим было решено не фокусировать внимание на тех, кто, по мнению следственных органов, мог быть причастен к совершению насильственных действий", - говорится в заявлении французской Академии. В документе отдельно уточняется, что "пострадавшими" считаются те, кто фигурирует в подобного рода расследованиях в качестве заявителя - даже в том случае, если суда по делу ещё не было.

25-летнего Беннасера номинировали на премию за роль в комедийной драме "Les Amandiers" ("Вечно молодые"), режиссером которой выступила Валерия Бруни-Тедески - старшая сестра бывшей первой леди Франции Карлы Бруни.

16 ноября 2022 года Беннасер вошел в составленный киноакадемией список из 32 наиболее перспективных молодых актеров. Буквально спустя несколько дней появились первые сообщения о том, что его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Сам Беннасер эти обвинения категорически отверг, заявив, что скорее уж это он сам стал жертвой бывшей подруги, которая запугала еще нескольких женщин, чтобы те дали против него показания.

Валерия Бруни-Тедески вместе со своей сестрой Карлой Бруни-Саркози встала на защиту актера, назвав поднявшуюся шумиху в прессе "медиа-линчеванием" и напоминая о презумпции невиновности.

Французская академия все еще расплачивается за награждение в 2020 году Романа Полански, победа которого в номинации "Лучшая режиссура" вызвала такую бурю негодования, что несколько актрис демонстративно покинули церемонию, а совет Академии в полном составе ушел в отставку.

Сам Роман Полански и все, кто работали над его фильмом и были номинированы на премии, от участия в церемонии отказались. Они опубликовали коллективное заявление, в котором осудили угрозы в свой адрес и протесты феминисток.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Роман Полански разыскивается в США с 1970-х годов по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. По версии прокуроров, в 1977 году он дал подростку шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу.

Режиссер признал свою вину в интимной связи с несовершеннолетней в 1978 году, провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.

Сейчас Полански живет и работает во Франции, которая не выдает своих граждан.

А в 2019 году появилось новое обвинение в его адрес - бывшая модель Валентина Монье заявила, что режиссер ее изнасиловал в 1975 году, когда ей было 18 лет. По словам адвоката Полански, кинематографист оспаривает эти обвинения в "самых решительных выражениях".