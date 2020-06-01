Независимый фотограф из Амстердама Бас Утервайк смоделировал лицо французского императора Наполеона Бонапарта с почти фотографической точностью, передает Le Figaro.
Голландцу удалось смоделировать лицо Наполеона благодаря специальному сервису Art Breeder. Утервайк загрузил на сервис несколько портретов императора, а одежду взял с картины французского художника Жака-Луи Давида 1812 года.
Наполеон — не единственный революционный деятель, внешность которого была воссоздана. В 2013 году команда специалистов в области восстановления лица сделала 3D-модель Робеспьера, используя его посмертную маску.
I created this face of #Napoleon Bonaparte with based on several paintings I input in #artbreeder (I have stolen the clothing directly from Jacques-Louis David's 1812 painting.) Unfortunately, there are no gan's yet that generate clothing!#stylegan2 #history pic.twitter.com/hodsUjPDp5— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) May 21, 2020