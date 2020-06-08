Информацию о покупке Абрамовичем картины "Крик" опровергли
Foto: Reuters/Scanpix

Сообщения о том, что российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка, не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Представитель Абрамовича опроверг данную информацию и отказался комментировать личные дела бизнесмена.

Ранее Telegram-канал Sotheby's Life сообщил о том, что Абрамович приобрел картину "Крик" за 120 миллионов долларов. При этом отмечалось, что бизнесмен купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.

"Крик" — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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