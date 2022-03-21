Искусство в заложниках войны. Культурная дружба с Россией закончилась

С начала войны в Украине Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Как это отразилось на культурном сотрудничестве?

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Растущая изоляция России из-за военного вторжения в Украину не обошла стороной сферу культурного сотрудничества РФ и западных стран.

Многие экспонаты российских музеев и частных собраний переданы во временное пользование культурным учреждениям в Европе. Так, на выставке "Иконы модернизма" в фонде Луи Виттона в Париже выставлено около 200 работ из коллекции купцов и меценатов Михаила и Ивана Морозовых, в том числе произведения Поля Сезанна, Клода Моне, Анри Матисса и Поля Гогена. Братья Морозовы относились к крупнейшим коллекционерам французского авангардного искусства рубежа XIX - XX столетий, в первую очередь импрессионистов и других художественных течений.

Более миллиона гостей и призывы к аресту полотен



Экспозицию, открывшуюся в конце сентября 2021 года и недавно продленную до 3 апреля, посетили уже более 1,3 млн человек. Между тем в соцсетях то и дело звучат призывы преждевременно закрыть выставку и даже наложить арест на произведения искусства.

В начале апреля фонд Луи Виттона должен вернуть полотна в Россию. Тогда же истекает срок действия договоров страхования и так называемого указа о неналожении ареста (arrêté d'aliénation), который с 1994 года защищает культурные ценности иностранных государств и иностранных государственных коллекций от конфискации и обращения взыскания. В Париже выставлены как работы из государственных музеев (Эрмитажа, государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи), так и из частных коллекций, на которые действие указа о неналожении ареста не распространяется, указывает агентство dpa.

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Например, один из автопортретов Петра Кончаловского находится во владении миллиардера Петра Авена, подпавшего под санкции Евросоюза. При этом министерство экономики Франции пока не инициировало никаких разбирательств, заявил еженедельнику Marianne юрист и специалист по арт-рынку Оливье Фурноль.

С каждым днем вопрос о транспортировке экспонатов на родину стоит все острее, ведь авиасообщение между странами ЕС и Россией приостановлено. Действие механизма защиты можно продлить при условии, что продлен будет и срок предоставления артефактов во временное пользование, объясняет Антуан де Бек, юрист и эксперт по арт-рынку, в беседе с ежедневной газетой Le Figaro.

Фаберже в Лондоне



Призывы наложить арест раздаются и в отношении экспонатов выставки "Фаберже в Лондоне: от романтизма до революции", проходящей в музее Виктории и Альберта до 8 мая. В экспозиции представлены работы русского ювелира немецкого происхождения Петера Карла Фаберже, в том числе ювелирное яйцо "Московский Кремль" 1906 года.

Часть изделий Фаберже российский бизнесмен Виктор Вексельберг, ныне находящийся под санкциями США, приобрел у семьи нью-йоркского магната Малькольма Форбса в 2004 году.

Foto: Itar-Tass/Scanpix

Швейцария: арест 50 картин из России



Новейшей истории знаком арест произведений искусства из российских культурных учреждений. Так, в ноябре 2005 года Швейцария после закрытия выставки в городе Мартиньи временно наложила арест на 50 картин из собраний музея имени Пушкина. Власти кантона Вале отреагировали на требование торговой компании Noga из Женевы, ведущей тяжбу с Россией из-за неоплаченных счетов за доставку продуктов питания. Впрочем, в том же месяце арест был снят, полотна прошли таможню и были переданы российской стороне после решения швейцарского правительства.



Германия: Ренуар и Древний Рим без экспонатов из России



В Германии некоторые музеи отказались от договоренностей аренды произведений искусства из российских собраний. Так, на выставке "Ренуар. Возрождение рококо", открывшейся в Штеделевском художественном институте во Франкфурте-на-Майне в начале марта, изначально ожидалось наличие двух работ из России. Однако от их доставки в Германию было решено отказаться из логистических соображений, объяснило руководство музея.

От экспонатов из России отказались и организаторы выставки "Падение Древнего Рима" в Земельном музее Трира. "Мы не хотим ничего брать взаймы у страны, которая напала на своего соседа", - заявил директор музея Маркус Ройтер. Ожидалось, что экспозицию, открываемую 25 июня, украсят три артефакта из Эрмитажа.

Музей Simeonstift в Трире, где пройдет другая часть этой выставки, не сможет показать посетителям предметы из России по другой причине: их просто невозможно доставить в ФРГ. "Воздушное пространство над ЕС закрыто (для авиакомпаний из РФ. - Ред.) еще как минимум на три месяца", - объяснила директор музея Элизабет Дюр. "Мы не аннулировали временное использование артефактов", - добавляет она. Два предмета из тех, что должны были прибыть из России, заменены копиями, живописью и графикой.

Фонд замка Фриденштайн в Тюрингии в начале марта приостановил сотрудничество с российскими музеями. "В связи с ужасной ситуацией немыслимо оставаться в контакте с государственными учреждениями в России и продолжать начатые проекты", - объяснил директор фонда Тобиас Пфайфер-Хельке. В данный момент произведения фонда в экспозициях музеев России и Украины отсутствуют. Недавно SSF заключил соглашения о сотрудничестве с ГМИИ им. Пушкина в Москве и санкт-петербургским Эрмитажем. Речь идет об исследовании судьбы утерянных произведений искусства из Готы.

Олигархи из РФ покидают попечительские советы западных музеев





Foto: RIA Novosti/Scanpix

За последние дни из музейных органов вышли несколько состоятельных россиян. Так, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин покинул состав попечительского совета Музея Гуггенхайма. А Петр Авен ушел с поста попечителя Королевской академии художеств в Лондоне.

Кремль: Лидс, Париж, Мадрид и Вена отозвали экспонаты выставки о дуэлях



В то же время ряд европейских государств досрочно отзывают свои произведения из российских музеев. Так, музеи Московского Кремля перенесли выставку "Дуэль. От божьего суда до благородного преступления", открытие которой планировалось 4 марта. Основу совместного проекта составляют экспонаты из европейских музеев.

Например, Королевский оружейный музей в Лидсе "в связи с обострением ситуации в Украине отозвал предметы", предоставленные для экспозиции в Москве, пишет британская газета The Guardian. Российская сторона действовала профессионально и демонстрировала готовность к сотрудничеству, артефакты покинули Россию и находятся в Европе, отмечает издание. Ожидалось, что из Лидса в Москве будут представлены шесть предметов, в том числе дуэльная перчатка XVII века, кавалерийский шлем и нагрудник.

Аналогичным образом поступила и Франция, отозвав 15 артефактов, переданных в Москву из Лувра, Версаля и Национальной библиотеки. Официальный Париж пошел на этот шаг, чтобы избежать "расхождений в поведении между европейскими странами", объяснили изданию Le Monde представители французского министерства культуры.

Свои предметы, на время присланные в знаменитый московский музей, досрочно отозвали также Австрия и Испания. Ожидалось, что московскую экспозицию пополнят артефакты из собрания Национального музея Прадо в Мадриде и Музея истории искусств в Вене. Теперь российская сторона пытается организовать выставку без участия европейских культурных учреждений.

Италия: Тициану и Пикассо не грозит досрочный отъезд в Россию

Foto: Public domain

А вот "Портрету молодой женщины" Тициана из собрания Эрмитажа, судя по всему, не грозит досрочный отъезд из Королевского дворца в Милане, где полотно украшает один из залов выставки "Тициан и образ женщины в венецианском шестнадцатом веке", проводимой с 23 февраля по 5 июня.

Несколькими днями ранее стало известно, что картине предстоит досрочно вернуться в Россию по просьбе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Однако позже российская сторона передумала, объяснив это переговорами между учреждениями, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы постоянно повторяем, что мосты культуры взрывают последними. Настало время их защитить, и мы постараемся показать, как это можно сделать", - цитирует FAZ Пиотровского.

Итальянское издание La Repubblica уже окрестило картину "заложницей холодной войны культуры". По сведениям газеты, сняты аналогичные требования к миланской галерее, в которой сейчас представлены 23 экспоната из музеев РФ, а также к фонду Alda Fendi в Риме, где до 15 мая можно увидеть "Молодую даму" кисти Пабло Пикассо из собрания Эрмитажа.

Однако военное вторжение РФ в Украину отразилось на культурном сотрудничестве России и Италии. Так, миланский оперный театр "Ла Скала" решил заменить российского дирижера Валерия Гергиева в постановке оперы Петра Чайковского "Пиковая дама".