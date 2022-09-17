История. Предок королевы Елизаветы II был генерал-губернатором Таллина

Общий предок королевы Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа, был генерал-губернатором Таллина более четверти века, пишет "Эстонский экспресс".

XVIII век был эпохой, когда династические связи и статус имели гораздо больший вес, чем национальная принадлежность. Ряд европейских, особенно немецких, дворян оказались на службе у России, в которую тогда входили и балтийские провинции. И наоборот, многие остзейские немцы поступали на военную службу в Пруссию, Австрию или другие страны - это было само собой разумеющимся деянием, не вызывавшим со стороны России недовольства или обвинений в отсутствии лояльности или предательстве. Династическая связь Российской империи с Гольштинским герцогством привела герцога Гольштейн-Бека на должность губернатора Ревеля (Таллина) и эстонских земель.

Петер Август Фридрих фон Гольштейн-Бек состоит в родстве со многими аристократическими и королевскими семьями Европы. Потомки Гольштейн-Бека от первого брака есть среди членов королевских семей Дании, Норвегии, Швеции, Греции, России (Александр III и Николай II) и Англии. Еще по одной линии его родственниками являются английские короли Эдуард VII, Георг V, Георг VI и королева Елизавета II.

По прямой мужской линии, будучи правнуком короля Дании Кристиана IX, потомком Гольштейн-Бека был также и муж королевы Великобритании - принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский.