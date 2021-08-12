История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции

В июне 2009 года в небольшом английском городке Тринг в графстве Хартфордшир произошло удивительное преступление: неизвестный выбил окно в Музее естественной истории и украл почти 300 экспонатов — чучела экзотических птиц. Спустя год стало известно, что странный поступок совершил выходец из благополучной семьи, одаренный юный флейтист и студент Королевской академии музыки Эдвин Рист.

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Несмотря на грозящее ему заключение, незадачливый преступник не приложил ни малейших усилий, чтобы замести следы. Что толкнуло 20-летнего молодого человека на ограбление и почему десятки людей со всего мира одержимы птичьими перьями и готовы платить за них любые деньги, рассказывает "Лента.ру".

Золотой мальчик





Foto: Kadrs no video/YouTube/manh kieu

Рист запомнился учителям и сверстникам как виртуозный флейтист. Он родился в Нью-Йорке, затем его семья переехала в долину Гудзона. В детстве мальчик получил домашнее образование, а затем вполне успешно учился в Лондоне в Королевской академии музыки. Но главной страстью, которая его и сгубила, оказалась вовсе не музыка.

В десятилетнем возрасте маленький Эдвин узнал об особенном хобби — рыбалке нахлыстом. Тогда он наткнулся на видео клуба Orvis, посвященное вязанию мушек, — специальных приманок, имитирующих крупных насекомых. Мальчик был совершенно ошарашен увиденным: он бегал по дому в поисках каких-нибудь подходящих материалов, чтобы немедленно опробовать предложенное.

Первыми были мушки для форели, крупные и уродливые, отдаленно напоминающие настоящих насекомых. Для таких мушек используются дешевые натуральные материалы тусклых цветов, например, куриные перья и кроличий мех. Спустя пару лет Рист отточил свой навык, научился мастерить другие и даже посещал специальные встречи и небольшие фестивали для рыбаков, где рассказывали о плетении мушек.

На одном из них он встретил специалиста по ловле лосося. У того было почти шесть десятков потрясающе красивых лососевых мушек — замысловато обвязанных вокруг крючка ярких птичьих перьев, изготовленных по схемам XIX века. Особенность таких мушек состоит в том, что они практически не похожи на насекомых: атлантический лосось попросту бросается на пестрые объекты.

Яркие мушки всех цветов радуги поразили мальчика. Они не шли ни в какое сравнение с тем, что он делал прежде. В этот момент, по воспоминаниям близких, в его мозгу что-то переключилось. Рист стал настолько одержим мушками, что даже начал брать специальные уроки, и выходило у него мастерски. Он освоил ловлю лосося нахлыстом и быстро стал лучшим в этом деле.