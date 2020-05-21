Итальянка выиграла в лотерее картину художника Пабло Пикассо стоимостью 1 миллион евро, купив лотерейный билет за 100 евро. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Акция "1 Пикассо за 100 евро" проводится под руководством некоммерческой организации "Помогать другим", которая собирает средства для благотворительных организаций.

Итальянка Клаудия Боргоньо выиграла картину Пикассо "Натюрморт", написанную в 1921 году. Ее билет оказался единственным выигрышным среди свыше 51 тыс. лотерейных билетов.

Всего благодаря этой акции удалось собрать больше 5 млн в пользу организации CARE, которая занимается помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием.

В последний раз картину Пикассо 1914 года выигрывал 24-летний американец в 2013 году.