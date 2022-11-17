Изъятую нацистами картину Шагала продали с аукциона за 7,2 миллиона евро

Работа ушла с молотка за 7,4 миллиона долларов. Первым ее владельцем был польский еврей Давид Цендер, отправленный нацистами сначала в гетто, а затем - в концлагерь.

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Картину Марка Шагала "Портрет отца" (1911 г.), изъятую нацистами во время Второй мировой войны, продали на аукционе в Нью-Йорке за 7,4 миллиона долларов (7,2 миллиона евро). Об этом сообщает агентство AFP. Работу, торги по которой состоялись накануне, выставлял аукционный дом Phillips. Информация о покупателе не сообщается.

Шагал написал портрет своего отца в год приезда в Париж. По словам вице-президента аукционного дома Phillips Иеремии Эвартса, работы художника того периода - редкость, так как многие из них он уничтожил, когда вернулся в Россию в 1914 году.

Картину "Портрет отца" в 1928 году приобрел скрипичных дел мастер Давид Цендер, польский еврей. Когда нацисты отправили его в Лодзинское гетто, он потерял все свое имущество. Впоследствии его перевели в Освенцим. В концлагере погибли его родные, но Давид Цендер сумел выжить и в 1958 году уехал во Францию, где прожил до своей смерти в 1966 году. Картину Шагала вернуть он так и не смог.

По данным аукционного дома и министерства культуры Франции, полотно выкупил сам Шагал, предположительно в период с 1947 по 1953 годы, не зная, кто был предыдущим владельцем. В 1988 году "Портрет отца" включили в государственные коллекции Франции. Работа предоставлялась Национальному центру искусства и культуры Жоржа Помпиду, а также Парижскому музею искусства и истории иудаизма.

В начале 2022 года французский парламент принял решение вернуть еврейским семьям 15 работ, изъятых в свое время нацистами. Среди них был и "Портрет отца". Потомки польского скрипичных дел мастера приняли решение продать картину кисти Марка Шагала.