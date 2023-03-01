Как миллиардеры
Foto: Reuters/Scanpix/LETA. Francijas prezidents Emanuels Makrons izstādes "Morozovu kolekcija: Modernās mākslas ikonas" atklāšanā 2021. gada septembrī.

На протяжении многих лет несколько российских миллиардеров, которые сейчас находятся под санкциями, были активно вовлечены в мир искусства в качестве щедрых меценатов, коллекционеров и даже членов правления музеев. Их активность в художественном мире Франции, Великобритании, США и других стран говорит о целенаправленной деятельности. Зачем они это делают? Есть три взаимосвязанных объяснения.

Во-первых, покупка произведения искусства может быть хорошей инвестицией. Во-вторых, это вопрос статуса — миллиардер платит несколько миллионов, а это показатель его богатства. Но третье возможное объяснение кажется наиболее важным: продуманно рекламируя покупку произведения искусства или пожертвование музею, имя миллиардера становится известным в публичной сфере. Человек, бескорыстно спонсировавший мероприятие в области искусства, не может быть плохим, ведь так?

В 2008 году российский миллиардер Роман Абрамович купил на аукционе Christie's в Нью-Йорке картину "Социальный смотритель спит" британского художника Люсьена Фрейда, внука психоаналитика Зигмунда Фрейда. На следующий день он купил "Триптих" британского художника ирландского происхождения Фрэнсиса Бэкона на аукционе Sotheby's. Вместе эти две работы стоили более 100 миллионов долларов США. Абрамович вновь стал желанным гостем на различных художественных мероприятиях, а после такой крупной и громкой покупки он еще больше осознал свой потенциал произвести фурор в мире искусства.

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