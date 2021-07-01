"Как Содом и Гоморра". Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба Studio 54

Самым важным критерием для успешного прохождения фейсконтроля стал необычный костюм. Так, завсегдатай студии по прозвищу Виктор Гюго приезжал к дверям клуба на машине скорой помощи. Друзья перекладывали его на носилки и тащили к танцполу, а он впрыгивал на сцену и тут же начинал танцевать. Американского писателя и актера Трумэна Капоте однажды впустили в заведение в домашнем халате и тапочках, в то время как гостям в дорогих костюмах было отказано во входе.



Желание людей попасть в клуб было настолько велико, что иногда приводило к не самым приятным последствиям. Один человек попытался пробраться внутрь через вентиляционную трубу, но не смог выбраться и погиб от недостатка кислорода. Несколько посетителей пытались проникнуть в заведение через крышу, но сорвались вниз, получив множество травм. Тогда Рубелл сжалился над ними и впустил в студию. Ради входа некоторые даже пытались расстрелять охранников или приезжали к дверям клуба на инвалидных колясках, чтобы вызвать жалость.



"На входе в клуб мы сразу же оказались в эпицентре оргии"



Помещение Studio 54 отличалось огромными размерами — 100 метров в длину и 80 метров в ширину. От старого театра в нем остались гигантские колонны и балконы, придающие ему торжественность и богемность. Над танцполом располагался балкон со столиками. На стене в танцевальной зоне была устроена подвижная инсталляция Man in the Moon ("Человек на Луне"), которая представляла собой полумесяц с человеческим лицом и ложку, наполненную кокаином. Когда ложка поднималась к носу Луны, с потолка сыпался наркотический порошок. После закрытия клуба эту декорацию перевезли в клуб MGM Grand в Лас-Вегасе, где она находится по сей день.

Studio 54 вошла в историю как "обитель разврата и наркотических безумий, апогей свободы и безбашенного движения диско". Идеологией знаменитого манхэттенского клуба стали гедонизм и наркотики. Барная стойка была инкрустирована настоящими бриллиантами. Антураж помещения полностью менялся к каждой вечеринке.



Помимо этого, в заведении было обустроено специальное помещение, предназначенное для оргий. Его прозвали "Резиновой комнатой" — стены там были сделаны из особого материала, который легко отмывался от любых загрязнений. Здесь гости могли спокойно заниматься сексом и употреблять запрещенные вещества. Несколько аналогичных залов меньшего размера были оборудованы в подвале клуба. "Содом и Гоморра по сравнению с оргиями в Studio 54 были детским садом", — сказал американский диджей и резидент клуба Никки Сиано.

Американская певица Грэйс Джонс в своих мемуарах I'll Never Write My Memoirs ("Я никогда не буду писать мемуары") подробно описала, как именно выглядели помещения для секса в Studio 54.