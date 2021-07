"Как Содом и Гоморра". Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба Studio 54

Клуб Studio 54 — легендарный символ безудержных вечеринок 1970-х годов. Туда стремились попасть абсолютно все, от олигархов и звезд шоу-бизнеса до простых любителей повеселиться. Здесь люди занимались беспорядочным сексом, кокаин сыпался с небес, а вход в заведение порой стоил жизни из-за строжайшего фейсконтроля. Studio 54 просуществовал всего 33 месяца, но истории о нем будоражат умы по сей день.

О том, что творилось за закрытыми дверями "обители разврата", рассказывает "Лента.ру".

Клуб открылся 26 апреля 1977 года в здании бывшего Нью-Йоркского театра на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея. Его основатели — американские предприниматели Стив Рубелл и Ян Шрагер — изначально специализировались на ресторанном бизнесе и не имели опыта в развитии подобных заведений, однако здание театра привлекло их необычным антуражем, множеством потайных ходов, кладовок и огромной сценой.



Это здание было построено в 1927 году, в нем располагались такие театры, как San Carlo Opera, The New Yorker, Casino the Paris и Federal Music Theatre. В 1943 году его выкупила телерадиовещательная компания Columbia Broadcasting Co. (CBS) и переоборудовала в телестудию с порядковым номером 52 — Studio 52. Рубеллу и Шрагеру понравилась сложная планировка и атмосферные интерьеры, уже через неделю они подписали документы и стали собственниками здания.