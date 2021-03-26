Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продали за 13 миллионов евро

Картину импрессиониста Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продали на торгах в Париже за 13 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

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Лот был продан за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости от пяти до восьми миллионов евро.

"Уличная сцена на Монмартре" была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1920 года. Перед аукционом полотно впервые продемонстрировали публике.

В июне на торгах в аукционном доме Drouot в Париже ушло с молотка письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Датированное 1888 годом послание адресовалось французскому другу живописцев Эмилю Бернару и написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

В 2019 году сообщалось, что на аукционе в Париже продадут вероятное орудие самоубийства импрессиониста Винсента Ван Гога. Эксперты оценили револьвер системы "Лефоше" в 40-60 тысяч евро. По данным сотрудников аукционного дома Drouot, покрытое ржавчиной оружие было найдено в том же поле, где пытался покончить с собой художник.