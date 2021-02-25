Картину Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" впервые покажут публике
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" будет впервые показана публике с момента ее создания, сообщает ARTnews.

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Полотно будет выставлено на торгах Sotheby's в Париже, перед этим ее продемонстрируют широкой публике в Амстердаме, Гонконге и французской столице.

Картину продадут за €5-8 млн, указано в сообщении.

"Уличная сцена на Монмартре" была написана Ван Гогом в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1920 года, с тех пор остается в одной семье и никогда не демонстрировалась публично.

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