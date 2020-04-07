Когда исчезнет коронавирус, как от него спастись и что может быть хуже него

Это только кажется, что в половине эпидемий и пандемий виноваты вирусы (потому что во второй половине виноваты бактерии). Так же как и бактерии, вирусы могут быть на стороне человека. Или, во всяком случае, играть важную роль в биосфере, и роль эта вовсе не сводится к тому, чтобы выкосить половину населения земного шара.

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Издание "Лента.ру" собрало девять лучших книг на русском языке о природе вирусов.

Анча Баранова "Коронавирус. Инструкция по выживанию"

Название книги стоит понимать буквально: Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН, Москва) сначала наговорила в интернете пространную лекцию на тему, что такое коронавирус, чем он отличается от привычного нам гриппа, чем опасен и когда уже пора начинать пугаться, если вы точно да, а потом написала про это еще более подробную книгу и выпустила ее на платформе ЛитРес. Это не призыв к самодиагностике и уж тем более к самолечению — это действительно очень подробная врачебная инструкция, как потенциальному пациенту без медицинского образования не наломать дров.

Ричард Престон. "Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола"

Коронавирус, бог миловал, не Эбола. Сравнивать теперешнюю эпидемию с локальными, но тем не менее крайне опасными вспышками смертельной лихорадки, случавшимися в Африке с 1967-го по 1993 год, о которых медицинский журналист Ричард Престон рассказывает в своей книге, никак нельзя. Смертность от Эболы колеблется от 25 до 90 процентов (в зависимости от типа вируса). А вот все, что автор объясняет про вирусы вообще: где и как живут в дикой природе, как научаются менять носителя, как приноравливаются к организму нового хозяина, проходя путь от быстрого убийства до комфортного сосуществования, как сами исчезают неизвестно куда, — все это не просто интересно, но и крайне полезно для понимания механизмов любой эпидемии.

Соня Шах. "Пандемия"

Не только вирусы, но и бактерии могут стать возбудителями эпидемий и пандемий. И научная журналистка Соня Шах подробно рассказывает, как это происходило в относительно недавней истории человечества, на примере коронавируса (но не нашего, а 2002 года), холеры, атипичной пневмонии, лихорадки Эбола, оспы обезьян, вируса Западного Нила, птичьего и свиного гриппов. Но ее интересует не только очаг распространения вируса (китайские продуктовые рынки она тоже упоминает), но и его влияние на жизнь общества: дремучесть граждан, пугливая реакция властей, удачные попытки разных компаний заработать на сложившейся ситуации, способ освещения в СМИ и прочее. Книга вышла три года назад, но ощущение, что автор пишет репортаж про сейчас, вас не покинет.

Джина Колата. "Грипп. В поисках смертельного вируса"

Многие боятся летать самолетом, потому что все знают, что они иногда падают. При этом никто не боится автомобилей, хотя число людей, ежегодно гибнущих на дорогах в собственных машинах, ощутимо превышает число жертв авиакатастроф. Джина Колата использует примерно ту же логику, только применительно к болезням. Вы боитесь рака и СПИДа? Да, здоровый образ жизни и безопасный секс — отличное решение. Но вы даже не представляете, сколько людей умерло от банального гриппа! И начинает свой отсчет он, разумеется, с эпидемии испанки в 1918 году, когда что-то пошло не так, и вирус, вызывающий привычные сопли и кашель, мутировал таким образом, что начал убивать не хуже чумы. Причем предпочтение отдавал молодым организмам 20-40 лет. Рассуждения автора о коллективном иммунитете и необходимости вакцинации очень не понравятся антипрививочникам.

Майкл Кордингли. "Вирусы. Драйверы эволюции. Друзья или враги?"

Одна из самых подробных научно-популярных книг о вирусах на русском языке с чуть большим, чем хотелось бы, уклоном в научность. То есть назвать это чтение полезным можно, а развлекательным — никак. Но книга стоит затраченных усилий. Базовый школьный курс биологии все же будет полезен ее потенциальному читателю. Среди прочего она объясняет странный феномен: строго говоря, вирусы нельзя назвать живыми, но их обширные колонии в организме способны вести себя как разумный расчетливый хищник. Кроме того, что вирус может убить тело своего хозяина, а может и адаптироваться к нему (со временем чаще всего так и происходит), он не только мутирует сам, но и способен вызывать эволюционные изменения в организме носителя.

Карин Меллинг. "Вирусы. Скорее друзья, чем враги"

Если вы уже напуганы до такой степени, что готовы пить противовирусные препараты вместо витаминов и антибиотики на десерт (на всякий случай), то пора брать в руки книгу заслуженного немецкого вирусолога Карин Меллинг. Из нее вы узнаете, что не все вирусы ведут себя как Эбола и ВИЧ и даже как грипп или коронавирус. Начнем с того, что они живут вокруг нас повсюду и внутри нас — тоже, и это не болезнь, а нормальное состояние организма. Человек так давно и так прочно сосуществует в симбиозе с некоторыми вирусами, что уже невозможно нас представить отдельно друг от друга. Это динамическое равновесие и гармония называется здоровьем. Несмотря на то что автор — ученый, а не журналист, книга вышла все же в большей степени популярной, чем научной.

Карл Циммер. "Планета вирусов"

Карл Циммер — один из выдающихся современных научных журналистов. За последние годы на русском языке вышли его книги "Она смеется, как мать: Могущество и причуды наследственности", "Эволюция", "Микрокосм: E. coli и новая наука о жизни", "Паразит — царь природы: Тайный мир самых опасных существ на Земле". "Планета вирусов" без лишних эмоций, внятно и четко объясняет, что такое вирус и какую роль он играет в земной биосфере. Заметим — важную роль. С помощью вирусов происходит обмен ДНК между биологическими видами, они предоставляют новый генетический материал для эволюции и контролируют рост популяции. Они способны воздействовать на состав почвы, климат, свойства воды в Мировом океане и пресных водоемах земли. А вы говорите — "корона". Так вирусы ее вполне заслужили!

Ричард Плэтт. "Самая чумовая книга. Холера, чума, оспа и другая зараза"

Вирусы, бактерии и простейшие, которые вызывают серьезные заболевания и сыграли важную роль в истории человечества, неплохо бы знать в лицо и по имени с самого детства. Будет проще объяснить, зачем мыть руки перед едой и почему не стоит облизывать поручни в метро. Детская книга Ричарда Плэтта вполне может стать проводником в мир занимательной микробиологии. Сюжетно она представляет собой экскурсию по лаборатории, в которой профессор Крысиус водит читателя от портрета к портрету и рассказывает, чем прославился каждый из героев. У нее есть только один недостаток, но это издержки темы, а не авторской подачи материала: разговор о болезнях и эпидемиях невозможен без упоминания числа их жертв.

Елена Ульева. "Однажды в мире вирусов и бактерий"

Незатейливая научно-популярная сказка для самых маленьких. Жил-был главный вирус-вредилус, и было у него в подчинении много разных вирусов и бактерий помельче. И стали они придумывать, как навредить детям, а заодно забрать у них рост и силу. Сюжет простой: каждый патоген приходит к вирусу-вредилусу и говорит: "Вот я сейчас пойду и этих детей...". А потом он возвращается и докладывает, что ничего не получилось, потому что дети своевременно вымыли руки, надели шапки и шарфы, сменили мокрую обувь на сухую и теплую и прочее. Зато дети узнают, чем потенциально опасно безответственное отношение к своему здоровью и почему взрослые пристают к ним с этой ерундой по 20 раз на дню.