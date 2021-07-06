Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?

Похожую точку зрения выразил и шоумен Александр Гудков. Бывший капитан команды "Федор Двинятин" увидел проблему в том, что программа выходит в эфир только через месяц после записи. Из-за этого многие шутки и репризы успевают устареть. Более того, юморист и вовсе констатировал смерть телепроекта.

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"Мы выступали в переходное время. Когда YouTube еще не стал королем всего, когда телевидение и юмор еще жили месяцами, по полгода. А сейчас — три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер", — признал Гудков.

С этим согласился популярный ведущий и комик Михаил Шац, который в свое время прославился благодаря Клубу. Он признал, что когда-то передача сыграла важную роль в жизни страны, потому что была каналом информации, помогающим зрителям формировать оценку тех или иных актуальных событий. Но КВН "так и не смог понять, что сейчас нужно людям", констатировал Шац.

Неожиданным взглядом на проблему современного юмора поделился бывший участник КВН, стендапер Нурлан Сабуров. В одном интервью он раскритиковал проект за то, что команды должны платить взносы за участие - в 2018 году взнос составлял в среднем 25 тысяч рублей (287 евро) за игру.

"Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. У вас форма одинаковая должна быть", — сказал Сабуров. Он также назвал современный КВН "шнягой" из-за его "беззубости".

По мнению стендапера Евгения Чебаткова, игроки КВН участвуют в "каких-то коррупционных схемах" — правда, что конкретно он имеет в виду, комик объяснить не смог. Чебатков подчеркнул, что любил смотреть передачу в детстве, но сейчас она вызывает у него негативные эмоции. Он сравнил просмотр программы с наблюдением за родным дедушкой, который напился и лежит на улице.

Раскритиковал клуб и комик Слава Комиссаренко. Уроженец Белоруссии заявил, что КВН "плодит авторитеты", поэтому новичкам приходится "ходить и поклоняться" более опытным участникам.

Все-таки закрывают?



В ноябре 2020 года недоброжелатели проекта на время затаили дыхание, когда в СМИ появилась информация о возможной кончине КВН. Тогда журналисты написали, что компанию "КВН-ВЛ", которая занимается организацией Высшей лиги, планируют закрыть из-за отсутствия прибыли на фоне пандемии. Однако радость хейтеров была недолгой: в тот же день пресс-служба "Клуба веселых и находчивых" опровергла информацию о закрытии программы. Представители игры заявили, что устроили обычную процедуру ликвидации юридического лица, поэтому жизни КВН ничто не угрожает.

За год до этой истории произошел случай, который тоже мог погубить КВН. Родственники одного из основателей "Клуба веселых и находчивых" Сергея Муратова, который скончался в 2015 году, подали в суд на Маслякова. Они посчитали, что ведущий неправомерно провозгласил себя обладателем исключительных прав на товарные знаки "КВН. Клуб веселых и находчивых", "Планета КВН" и "The international union КВН".

Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Суд по интеллектуальным правам, а затем и кассационная инстанция отклонили требования истцов, поэтому права на культовую передачу остались у семьи бессменного ведущего проекта.

За несколько лет до смерти Муратов в интервью говорил о своем отношении к Маслякову. "Он же хорошо ведет, поэтому у меня к нему никаких претензий нет. Нигде он не заявляет, кстати, что придумал КВН, нет этого", — говорил Муратов в 2011 году. Журналисты спросили его, почему он не зарегистрировал собственную идею проекта. Создатель КВН ответил, что когда-то ходил в отдел по охране авторских прав, но ему по неизвестной причине отказали.

"Наверное, что-то тогда нам в голову не приходило или в отделе авторских прав нам не подсказали. В то время вообще на телевидении не принято было что-либо регистрировать", — вспомнил он.

"Славная идея заимствовать телеидеи заложена была нами"



История КВН началась в 1957 году — за десять лет до того, как в СССР появился первый цветной телевизор. Прототип юмористической программы появился именно благодаря энтузиазму Муратова, бывшего тогда журналистом. На одном комсомольском собрании он обратил внимание на то, что в столице скоро должен пройти фестиваль молодежи и студентов, а на телевидении нет редакции, которая занималась бы программами для молодых людей. "Все дружно согласились, что такая редакция нужна: "Вот ты этим и займешься". Я и занялся. Так возникла редакция "Фестивальная" — вспоминал Муратов в интервью.

Незадолго до этого журналист познакомился с чехословацким режиссером Станиславом Страдом. Тот занимался созданием самой популярной в его родной стране телепередачи "Гадай, гадай, гадальщик". Муратова заинтересовала концепция, и он решил создать в СССР схожий по жанру юмористический проект. Позже он пошутил, что "славная традиция заимствовать телеидеи" была заложена его командой.

Так на советском ТВ появилась передача "Вечер веселых вопросов" (ВВВ). Правда, просуществовала она недолго: в общей сложности вышло всего три неполных выпуска. Ведущими первого выпуска стали популярный композитор Никита Богословский (Муратов называл его "замечательным острословом") и молодая актриса Маргарита Лифанова.

Во время подготовки пилотного эфира Муратов, назначенный редактором ВВВ, лично отбирал номера студенческой художественной самодеятельности, которые должны были показать по телевидению. Тогда ему очень понравились выступления студента-медика Альберта Аксельрода и студента-журналиста Марка Розовского — им даже предложили стать ведущими второго выпуска программы.

"Можно сказать, в истории телевидения произошел знаменательный факт: впервые микрофон оказался в руках не только непрофессионалов, но людей, официально ни за что не отвечающих. Передача произвела фурор. Родилась первая советская викторина", — рассказывал Аксельрод в своих воспоминаниях.

В первых выпусках на сцену выходили не готовые команды, как в современном КВН, а зрители из зала (прямой эфир велся из клуба МГУ). Именно этот факт и стал причиной преждевременного закрытия юмористической программы: авторы не ожидали, что советские люди так сильно захотят попасть на экран.

Поводом для этого стал конкурс, который придумал Богословский. Он предложил зрителям приехать на запись программы в тулупе, валенках и с самоваром в руках, хотя эфир проходил в сентябре. При этом ведущий забыл, что вход в высотное здание МГУ был по пропускам: образовалась огромная очередь, которая вскоре прорвалась внутрь.

"Толпа заполнила зал, ворвалась на сцену. Милиционеров у входа просто смели. Кто-то ухватился за заднюю кулису, и она сорвалась", — вспоминал Розовский. Режиссеру пришлось прервать эфир, но резервного фильма не было, поэтому телезрители на протяжении нескольких часов видели плашку "Перерыв по техническим причинам". Многие думали, что это была часть розыгрыша.

Автор конкурса сбежал через запасной выход, чтобы фанаты его не растерзали. Первое время после провального эфира он боялся, что его могут даже посадить в тюрьму. Но обошлось — власти почему-то спустили ситуацию на тормозах, хотя первую молодежную редакцию в итоге закрыли.

"И все-таки мы считаем, что победили в этой истории. Диссидентами мы не были. Но сколько ни говори, что передача была шутливая, развлекательная, это был маленький глоток свежего воздуха, прорвавшегося на ТВ", — заключил Розовский.

"Впервые на нашем телевидении появились живые люди, участники программы, не читавшие по бумажке"



Спустя четыре года после первой неудачи программу решили воскресить, слегка изменив ее формат. Заведующая новой молодежной редакции Центрального телевидения Елена Гальперина предложила Муратову "сделать что-то в духе ВВВ".

"Я говорю: "Лена, ты что, забыла, чем кончается этот дух?" — "Ничего, — отвечает Лена, — беру ответственность на себя", — вспомнил Муратов события 1961 года.

За создание новой концепции отвечала старая команда: Муратов, Аксельрод и Михаил Яковлев — инженер электролампового завода, который писал первый сценарий "Вечера веселых вопросов" еще в 1957 году. На разработку формата понадобился всего месяц, после чего передача почти сразу вышла в эфир.