"Коммунисты России" потребовали запретить показ спектакля Алвиса Херманиса о Горбачеве
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Партия "Коммунисты России" обратилась в Минкультуры с письмом, в котором попросила запретить на территории России показ спектакля "Горбачев" Театра наций.

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Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. "Постановка спектакля, посвященного Михаилу Горбачеву, является ударом по исторической памяти, оскорбляет всех россиян, понесших большие жертвы из-за распада СССР и тяжело переживших его", — объясняют свои требования авторы обращения.

Спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса впервые был показан в Театре наций 10 октября. Главные роли — Горбачева и его супруги — исполнили Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Сам первый и последний президент СССР побывал на премьере и похвалил артистов.

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Алвис Херманис Евгений Миронов Михаил Горбачев Чулпан Хаматова
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