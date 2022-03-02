Культурная изоляция. Российских артистов увольняют на Западе, западные отменяют концерты в России

Из-за вторжения России на территорию Украины многие престижные культурные площадки мира разрывают сотрудничество с российскими артистами, а их западные коллеги отменяют свои мероприятия в России.

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Ранее уже сообщалось об отмене концертов дирижера Валерия Гергиева (миланский театра La Scala также прервал с ним сотрудничество) и пианиста Дениса Мацуева в Нью-Йорке, отмене гастролей Большого театра в Лондоне. И с каждым днем последствия войны отражаются на культурном календаре все масштабнее.

Театра La Scala отменил участие певицы Анны Нетребко в мартовских спектаклях, сославшись на ее болезнь. Сама артистка опровергла факт болезни, но подтвердила, что не приедет. Ее представитель Максим Берин рассказал СМИ, что она взяла психологическую паузу. "Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать", — сказал он. Нетребко также сделала закрытым свой аккаунт в Instagram.

Баварская государственная опера 1 марта разорвала отношения с Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции России на Украине. Певица также отменила выступление в Гамбурге.

Валерия Гергиева также уволили с поста дирижера оркестра Мюнхенской филармонии. Мэр Мюнхена Дитер Рейтер предлагал Гергиеву выступить с осуждением действий российских властей, однако дирижер вообще никак не отреагировал на ситуацию и был уволен.

Организаторы Каннского фестиваля сообщили, что исключили российскую делегацию из участников мероприятия. При этом отдельным деятелям присутствовать на фестивале не запрещается, если они не связаны с властными структурами в России.

Голливудские студии изъяли из проката на территории России свои фильмы и отменили премьеры, стриминговая площадка Netflix отказалась транслировать российские федеральные телеканалы и заявила о прекращении всех проектов в России.

Об отмене российских концертов заявили западные звезды The Killers, Green Day, Игги Поп и другие артисты.