Кусок стены с граффити Бэнкси продали за "шестизначную сумму"

Коллекционер Джон Брандлер купил кусок кирпичной стены здания в английском Ноттингеме (графство Ноттингемшир) с рисунком уличного художника Бэнкси за "шестизначную сумму". Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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На рисунке изображена маленькая девочка, которая крутит шину вместо обруча. Граффити было сделано в октябре прошлого года.

Коллекционер заявил, что представит общественности работу на выставке под открытом небом в ближайшее время. Арт-дилер также рассказал, что спас работу, потому что изображение, вероятно, пострадало бы из-за высокой влажности.