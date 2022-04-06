Латвийский режиссер Владислав Наставшев во время войны ставил в России оперу

Латвийский режиссер Владислав Наставшев в течение недавнего времени работал в России над постановкой оперы "Евгений Онегин" в Пермском театре оперы и балета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьера спектакля, где Наставшев был не только режиссером, но также выступил в качестве сценографа и художника по костюмам, состоялась 1 апреля.

О работе режиссера в Пермском театре стало известно еще в середине февраля. Неизвестно, как именно проходил процесс - удаленно или очно.

Известно также, что 8 апреля в московском художественно-культурном центре "ГЭС-2" стартует проект "Настройки", одним из участников которого является Владислав Наставшев со своим перформансом "Лирические сцены".

Порталу Delfi не удалось связаться с Наставшевым для получения комментариев.

Как сообщалось ранее, после вторжения российских войск на территорию Украины свое сотрудничество с Россией прервали многие латвийские деятели культуры и шоу-бизнеса, в том числе группа Prāta vētra, отменившая большой тур по этой стране. Режиссер Алвис Херманис обратился к российским коллегам с призывом отменить развлекательные мероприятия, он также попросил убрать его имя из афиши спектакля "Рассказы Шукшина" Театра Наций. Многие российские артисты в знак протеста против войны покинули Россию.

Владислав Наставшев - один из наиболее ярких режиссеров Латвии. Был неоднократно номинирован на национальную театральную премию "Ночь лицедеев" и получал ее. В данный момент его постановка оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе в Большом театре выдвинута на соискание российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в восьми номинациях.