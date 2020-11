Лауреатом Букеровской премии-2020 стал шотландский писатель Дуглас Стюарт

Обладателем Букеровской премии по литературе за 2020 год стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом "Shuggie Bain" ("Шагги Бейн"). О решении жюри было объявлено в четверг вечером на торжественной церемонии, пишет ТАСС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В романе, основанном на детских воспоминаниях писателя, рассказывается история ребенка, который растет в бедной семье в Глазго 1980-х годов. Мать героя, Агнес, ведет борьбу с пристрастием к алкоголю, и в конечном счете все ее дети покидают родной дом. С Агнес остается только сын Шагги, у которого есть секрет от всего остального мира. По свидетельству жюри, эта "душераздирающая история" является "отчаянно грустным, но почти обнадеживающим анализом семьи и разрушающей силы желания".

44-летний Стюарт стал вторым шотландцем в истории, который был удостоен Букеровской премии. Последний раз это удавалось Джеймсу Келману, победившему в 1994 году с романом "До чего ж оно все запоздало" (How late it was, how late) и который также оказал влияние на Стюарта.

Закончив Королевский колледж искусств, нынешний лауреат переехал в Нью-Йорк, где работал в области дизайна одежды, в том числе с такими известными компаниями, как Calvin Klein, Ralph Lauren и Gap. Около десяти лет назад он начал пробовать писать, а его работы стали появляться в еженедельнике The New Yorker и на литературном ресурсе LitHub. Как рассказывал писатель, ему пришлось обойти около 30 издательств, прежде чем его произведение взялись опубликовать.

Председатель жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби не сомневается, что со временем произведение Стюарта станет классическим. По ее словам, роман "Шагги Бейн" стал "трогательным, захватывающим и детализированным портретом сплоченного социального мира, его людей и ценностей".

Помимо Стюарта, в финал пробились Дайан Кук с произведением The New Wilderness ("Новая глухомань"), Эвнил Доши (Burnt Sugar - "Жженый сахар"), Брэндон Тейлор (Real Life - "Реальная действительность"), Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней") и Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body - "Тело для оплакивания").

Обладатель премии был оглашен на торжественной церемонии, которая прошла в лондонском концертом зале "Раундхаус". Она собрала гостей как очно, так и ставшим столь привычным в этом году удаленным способом. Среди прочих по видеосвязи произнесли приветственные послания экс-президент США Барак Обама, супруга наследника британского трона принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла. На церемонии также выступили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо, которые в прошлом году разделили премию.

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри премии позволило претендовать на нее писателям из других стран мира за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

В прошлом году лауреатами премии стали Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо: назначение сразу двух лауреатов является нарушением правил присуждения Букера, в которых прописано, что премия неделима, но жюри признается, что просто не смогло выбрать лучшее из двух произведений.

Этвуд была отмечена за роман "Заветы" (The Testaments), который является продолжением одного из самых известных ее произведений "Рассказ служанки". Эваристо награждена за роман "Девушка, женщина, все остальное" (Girl, Woman, Other), в котором автор рассказывает истории жизни 12 персонажей, большинство из которых - чернокожие британки.