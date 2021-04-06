"Маленький принц" отмечает 75-летний юбилей

75 лет назад, 6 апреля 1946 года, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери был впервые опубликован на родине автора - во Франции, спустя три года после издания в Нью-Йорке.

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Аллегорическая сказка для взрослых "Маленький принц", главный герой которой простыми словами раскрывает глубины человеческой души, со времени своей первой публикации 6 апреля 1943 года стала частью современной культуры и разлетелась на цитаты. Во Франции эту книгу впервые издадут после окончания Второй мировой войны и смерти писателя - 6 апреля 1946 года. Во время войны работы Сент-Экзюпери были запрещены на родине автора режимом Виши.

Наверное, нет в мире человека, который не знал бы ее главного героя - мальчика с золотыми волосами, загадочного обитателя астероида Б-612. Облик Маленького принца, как и все прочие иллюстрации в повести, создал сам французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Профессиональный летчик, он не вернулся из разведывательного полета над Средиземным морем в июле 1944 года.

Foto: Vida Press

Это самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери продолжает оставаться кладезем мудрости и источником вдохновения. "Маленький принц" переведен более чем на 180 языков, по его мотивам сняты фильмы, написана музыка.

В этой философской повести главным предметом исследования является внутренний мир человека. Планеты символизируют душу, дурная трава - плохие мысли и поступки, гусеницы - недостатки в окружающих. Детям, как правило, трудно бывает разобраться в смыслах и значениях всех этих роз, стеклянных колпаков и баобабов. Неслучайно писатель посвятил эту сказку-повесть взрослому человеку, пусть даже и с оговоркой, что его друг был тоже когда-то маленьким. Именно поэтому первое издание "Маленького принца" в переводе на немецкий язык появилось в Германии в 1950 году с предостережением "Это не детская книга".

О философских подтекстах нестареющего мудрого бестселлера корреспондент Deutsche Welle поговорила с человеком, который лучше других должен знать все секреты "Маленького принца" и обстоятельства жизни его создателя. Швейцарский публицист и журналист Йозеф Ханиман опубликовал в 2013 году объемную биографию Сент-Экзюпери.

Г-н Ханиман, а когда вы впервые прочитали эту книгу?

Я прочитал "Маленького принца" первый раз в детстве. Должен сказать, что и я не сразу понял его. Он меня довольно озадачил. И до сих пор озадачивает. Это детская книга для ребенка, который живет в каждом из нас.

"Маленький принц" остается и сегодня одной из самых читаемых книг. В чем секрет его успеха?

Маленький принц сам по себе и особенно истории с лисой и змеей содержат в себе много таинственного, что вписывается во всевозможные контексты и эпохи. Повесть позволяет самые разные толкования. Можно читать "Маленького принца" как экологическую сказку, герой которой поддерживает порядок на планете и чистит вулканы. Как научную фантастику с характерным для этого жанра оптимизмом или пессимизмом в отношении будущего. В любом случае это - первая межпланетная и футуристическая сказка.

Антуан де Сент-Экзюпери был не только писателем, но и профессиональным летчиком. Два вида деятельности, которые на первый взгляд не имеют ничего общего друг с другом. В вашей биографии вы пишете, что "в нем одно определяло другое". Как это понимать?

Сент-Экзюпери имел безудержное воображение и был неравнодушен к технике, которая дисциплинировала его буйную фантазию, проявившуюся еще в раннем детстве. Всю свою жизнь не мог определиться с выбором или не хотел. Одно писательство, без приключений за штурвалом самолета, было бы слишком абстрактным делом. Только летать и не переносить все пережитое на бумагу - тоже было неприемлемо. Это как два полюса у магнита - между ними создается напряжение его жизни.

Насколько автобиографичен "Маленький принц"?

В 1930-е годы Сент-Экзюпери пережил авиакатастрофу в Африке. Он сам и его механик несколько дней провели в пустыне и выжили чудом. Жара и жажда провоцируют галлюцинации. Возможно, именно поэтому Маленький принц появляется в книге именно в пустыне.

"Маленький принц" был опубликован в Нью-Йорке во время Второй мировой войны. Как прозвучала эта книга в то время? И как она резонирует по прошествии почти 80 лет?

Сент-Экзюпери было тяжело в США. Его мучила совесть, потому что во Франции остались родственники, включая мать. Он был не в ладах с французскими эмигрантами, которые критиковали его за нежелание публично клеймить позором Францию за сотрудничество с нацистским режимом. "Маленький принц" был его бегством в мир фантазий. Я бы даже сказал, попыткой подняться выше политики, которая у него всегда вызывала оскомину, чтобы говорить о гораздо более важных вещах - о человечестве вообще.

Сегодня в этой книге можно найти ответы на вопросы о смысле жизни, Вселенной, существования. Это своего рода трансцендентность без Бога. "Маленький принц" постоянно обновляется, открывая все новые и новые горизонты для интерпретации.