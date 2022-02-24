"Мертвые души": история пропажи и уничтожения второго тома

170 лет назад Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". Почему писатель так поступил со своим произведением и что от него осталось следующим поколениям, рассказывает "Газета.Ru".

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В 1835 году Гоголь в знаменитом письме к Пушкину не только попросил у поэта "сюжет для комедии", из которого, как принято считать, вырос "Ревизор", но и рассказал о своей будущей поэме. К тому моменту у писателя уже были готовы три главы "предлинного романа" и, главное, придумано название — "Мертвые души".

"Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтится. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь", — писал Гоголь.

В 1842 году вышли первые экземпляры "Мертвых душ". Продолжения истории отставного чиновника Чичикова ждали с нетерпением — да и сам Гоголь задал себе высокую планку, пообещав сразу несколько томов. Второй том Гоголь вымучивал 10 лет, но свет его так и не увидел: 24 февраля 1852 года писатель уничтожил рукопись, а 10 дней спустя умер от физического истощения.

Почему Гоголь сжег второй том

Foto: Wikipedia (Public Domain)

Существует несколько версий, почему Гоголь сжег рукопись. Часто этот поступок связывают с ментальными проблемами писателя: помимо второго тома "Мертвых душ", Гоголь пытался уничтожить поэму "Ганц Кюхель­гартен" и сжег повесть "Братья Твердисла­вичи", поскольку эти произведения казались ему недостойными для демонстрации другим.

В беседе с "Газетой.Ru" старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, профессор кафедры сравнительной истории литературы ИФИ РГГУ Екатерина Дмитриева отметила, что Гоголь критично относился к своим трудам. Однако она сочла неуместным выносить на первый план вопрос о психическом здоровье писателя.

"То, что касается ментального здоровья или нездоровья — это же грань очень подвижная. Гоголь действительно очень трепетно и строго относился к своим произведениям. Например, самая первая его поэма "Ганц Кюхель­гартен" успела выйти, а потом он скупал и истреблял все экземпляры, поэтому их сохранилось очень мало. У Гоголя было представление, что когда рукопись физически исчезает, то она оживает в сознании: происходит некий прорыв", — сказала Дмитриева.