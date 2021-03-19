Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было

Последние дни ознаменовались сразу тремя литературными скандалами, участники (а среди ответчиков такие звезды, как Людмила Улицкая и Гузель Яхина) которых обвинили друг друга в плагиате и заимствовании интеллектуальной собственности.

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Является ли плагиатом то, что им принято называть в соцсетях, разбиралась "Лента.ру".

Литератор Наталья Рапопорт обвинила Людмилу Улицкую в том, что последняя использовала для своей книги их совместный сценарий, основанный на записках отца Рапопорт, патологоанатома Якова Рапопорта, в которых рассказывалось о борьбе врачей и НКВД со вспышкой легочной чумы в 1939 году.

Foto: RIA Novosti/Scanpix

Людмила Улицкая



В эти же дни самарский краевед Григорий Циденков обвинил в плагиате Гузель Яхину. По словам историка, весь роман Яхиной "Эшелон на Самарканд" "состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями" публикаций его блога в "Живом журнале". А чтобы никто ничего не заподозрил, она "добавила воды в виде собственных вымыслов".

И в связи с выходом русского перевода романа Кейт Элизабет Расселл "Моя темная Ванесса" об отношениях 15-летней девушки с учителем литературы вспомнился скандал, который сопровождал издание этого романа в США. Спустя месяц после выхода книги другая американская писательница мексиканского происхождения Венди Ортис, выпустившая мемуары о своих отношениях с учителем, обвинила Расселл в плагиате. Скандал был такой силы, что Опра Уинфри исключила роман "Моя темная Ванесса" из своего рекомендательного списка. После этого Расселл призналась, что ее книга также автобиографична. Просто в мире есть больше чем одна девушка, у которой случались романтические отношения с учителем.

Издание также попросило филологов вспомнить громкие сюжеты "плагиата" в истории литературы.

"Право обращаться с ним, как с вором"

Литературовед Олег Лекманов:

Что касается громких историй плагиата, то сходу мне приходят в голову два знаменитых примера. Одна история связана с Осипом Мандельштамом, и эта история многое в его судьбе изменила. В 1928 году существовало такое издательство "ЗиФ", "Земля и фабрика", которое возглавлял приятель Мандельштама, поэт Владимир Нарбут. Оно выпускало тома классиков. Для этого издательства Мандельштам взялся сводить в один два перевода "Тиля Уленшпигеля" Шарля Де Костера — перевод Аркадия Горнфельда, видного переводчика и литературного критика, близкого друга Короленко, и переводчика Василия Карякина, гораздо менее известного.

При этом ни Горнфельда, ни Карякина никто не предупредил, что придет Мандельштам и будет все сводить в один общий текст. Мандельштам этого не сделал, поскольку был уверен, что это дело издателей. А издатели не позаботились о заблаговременном предупреждении двух переводчиков. Мандельштам сделал эту работу в ударные сроки. Кстати, он старался, это не была абсолютная халтура. Но важно, что он не переводил Де Костера с французского, в оригинал вообще не заглядывал, а взял два чужих готовых перевода и свел их в один текст.

Но и это еще не все. В довершение ко всему, что и стало в результате причиной дикого скандала, издатели на титульном листе не указали ни имя Горнфельда, ни имя Карякина, а вместо этого написали: "Перевод О. Мандельштама". Мандельштам, который это увидел первым, надо сказать, тут же сообщил Горнфельду, что вышла такая вот некрасивая история. Горнфельд был, разумеется, возмущен.

Foto: Wikipedia/Public domain

Осип Мандельштам



Нужно помнить, что Горнфельд был инвалидом, у него были серьезные проблемы со спиной. И каждая копейка ему доставалась с большим трудом. Он написал резкий фельетон, в котором обвинил не столько издательство, сколько Мандельштама в плагиате. Он был прав по сути, но по тону нет, а ведь тон часто не менее важен, чем суть. Горнфельд использовал оскорбительную для Мандельштама метафору украденной и перешитой шубы. Написал, что если видит человека в чужой перешитой шубе, то имеет право обращаться с ним, как с вором. А дальше это все приобрело уже совсем трагическое звучание. Потому что к травле Мандельштама подключился партийный публицист Д. Заславский.

Между прочим, среди них был и Борис Пастернак, который считал Мандельштама во многом ответственным за все произошедшее и мягко журил его за легкомыслие. Все это закончилось тем, что Мандельштам "вернул билет", то есть запретил себе называться советским писателем и создал свою знаменитую "Четвертую прозу" — яростный памфлет против советской литературы.